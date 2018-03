Mandag den 19. marts fylder den amerikanske forfatter Philip Roth 85 år.

Han har i årtier været en af de mest anerkendte amerikanske forfattere. Men selv om han har taget afsked med skrivearbejdet, nyder han livet som sjældent før.

Bare 26 år gammel var Roth den yngste både før og siden til at modtage den velansete bogpris National Book Award.

Det skete, da Roth i 1959 debuterede med romanen "Farvel, Columbus", som fokuserede på identitetsproblemer for jøder i USA, familieforhold og seksualitet.

Siden er han fortsat med at masseproducere sællerter, og han har modtaget nogle af de største priser i verden inden for litteratur for sit arbejde.

Blandt de mest populære bøger er "Komplottet mod Amerika", "En menneskelig plet" og "Sabbaths teater".

Lysten til at arbejde forduftede dog, da han vurderede, at de bedste værker lå bag ham. I 2012 gik Roth derfor offentligt ud og sagde farvel til forfatterrollen.

Det betyder dog ikke, at han er stoppet med at begrave sit hoved i bøger.

Efter seks årtier hvor han har læst fiktion, studeret fiktion, skrevet fiktion og undervist fiktion, har han som noget nyt kastet sig over bøger om amerikansk historie.

Og det er med en tilfredshed, ro og glæde, at han kryber i seng hver aften.

- Når jeg går i seng om aftenen, smiler jeg og tænker, at jeg levede endnu en dag. Når jeg vågner, tænker jeg, at jeg overlevede endnu en nat. Det er lige som et spil med høje indsatser, hvor jeg bliver ved med at vinde. Vi må se, hvor længe mit held varer ved, siger han til den amerikanske avis The New York Times.

Philip Roth har været gift to gange. Senest med den engelske skuespillerinde Claire Bloom, som han blev separeret fra i 1994 efter fire års ægteskab. (Ritzau)