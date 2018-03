Eventyr

Fredericia: - Neeeeij, sikke en overraskelse, siger Chanett Berhard Laursen til fireårige Kimie.

De to mødte torsdag eftermiddag op i Panorama Fredericia for at hente deres præmie fra en konkurrence med afsæt i den aktuelle film, Coco.

De troede, at de skulle hente to fribilletter. Men så trak biografdirektør Lars Broen forhænget til storskærmen til side og afslørede, at præmien var temmelig meget større end antydet: To rejsegavekort på hver 20.000 kroner. Rejser af frit valg hos Apollo Rejser i løbet af de kommende år. Og endda med mulighed for at sprede dem ud over flere rejser.

- Vi har gang i et treårigt projekt med at renovere huset. Så vi har ikke noget rejsebudget for tiden, siger Chanett, som knapt kunne samle tankerne og sætte ord på, hvilke rejsemål der kan komme på tale.

- Jeg har altid drømt om Thailand. Emma derhjemme vil gerne til New York, siger Chanett med hilsen til sin 17-årige datter, der ikke var med i biografen. Og husbond Søren skal nok også tages med på råd.

Kimie havde en plan om hurtigt at komme afsted.

- Lalandia! I dag, sagde hun og slubrede en slushice for at fejre den store præmie.