Fyns Amts Avis mener: Folkesundheden går op i røg

Vi motionerer for lidt, er for tykke og lader os for ofte friste af alkohol.

Men hvis vi for alvor skal gøre noget ved det nationale helbred, er det rygerne, vi skal have fat i.

Sådan konkluderede - med nogle lidt andre og en hel del flere ord - Sundhedsstyrelsens forleden i en ny, stor rapport om "Danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2017".

Og, skulle man tro, vel nok en konklusion, så må få en ansvarsbevidst regering til at tage affære.

Om ikke andet, fordi der her er en oplagt mulighed for både at stille en stor del af befolkningen et længere liv i udsigt og spare milliarder af kroner på sundhedsbudgetterne.

Men det er tilsyneladende ikke en mulighed, regeringen og Folketinget har fået øje på.

Det efterhånden velkendte budskab om rygning som folkesundhedens største udfordring blev på Christiansborg ganske vist modtaget med en til lejligheden passende alvor og bekymring.

Men når det kommer til at gøre noget effektivt ved sagen, synes politikerne at være ramt af den konfliktsky handlingslammelse, der har karakteriseret dansk rygepolitik i årtier.

En rygepolitik, der er præget af en iøjnefaldende modvilje mod at tage fat om nældens rod og rykke problemet op med rode.

Det giver god mening at koncentrere den forebyggende indsats om de unge rygere.

De skal stoppe. Og helst slet ikke begynde.

Men selv om mange andre lande har gode erfaringer med cigaretpriser, der er så høje, at de unge ikke har råd, bliver den metode herhjemme afvist med en udokumenteret påstand om, at så tager de unge nok bare til Tyskland for at købe billige cigaretter der.

Heller ikke andre landes gode erfaringer med en lov, der befaler butikkerne at gemme cigaretterne væk under disken, synes der at være politisk flertal for herhjemme.

Det må, hedder det, være butikkernes eget ansvar at skjule de giftige varer på hylder, kunderne ikke kan se.

Det er naturligvis først og fremmest være rygerne selv, der bærer ansvaret for en grim vane med alvorlige, sundhedsskadelige bivirkninger.

Men der er også et samfundsmæssigt ansvar for folkesundheden. Og det må regeringen og Folketinget påtage sig.

Det er et ansvar, der svarer til det, regeringen og Folketinget har for ikke at udsætte borgerne for sundhedskadelige fødevarer og giftigt drikkevand.

Og begge dele er der jo forbud imod.

Et forbud mod tobak i Danmark har dog næppe nogen politisk gang på jord. Og hensigtsmæssigt vil det nok heller ikke være.

Men der er intet, som bør afholde regeringen og Folketinget fra at samles om en rygepolitik, der er langt mere håndfast og restriktiv end den bløde og utilstrækkelige, der tydeligvis allerede har været gældende alt for længe.