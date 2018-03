Mentalundersøgelsen viste, at han ikke var i stand til at afsone i et almindeligt fængsel.

De havde lyst til en køretur. Det var forklaringen fra to unge mænd, der i oktober 2016 "lånte" en bil fra den institution, hvor de boede.

Den tur gav en 21-årig mand en psykiatrisk behandlingsdom, besluttede Retten i Odense for nylig.

6. oktober 2016 gik en 21-årig mand og hans kammerat fra det socialpædagogiske opholdssted Storskoven i Tommerup i institutionens nøgleskab og tog en bilnøgle. Nøglen brugte de til at komme ind i en af opholdsstedets personbiler, som de besluttede at køre en tur i. Vel at mærke uden at have kørekort.

De unge mænd vendte efter en god tur i bilen tilbage til institutionen.

Den 21-årige og hans kammerat blev kort efter tiltalt for brugstyveri af bilen, de havde taget, velvidende at de ikke måtte køre i den.