Skuespiller og instruktør Ulla Lemvigh-Müller Koppel, der søndag den 18. marts fylder 70 år, var ganske ung, da hun debuterede på den danske filmscene. Som blot 19-årig havde hun hovedrollen i filmen "Jeg elsker blåt" fra 1968.

Forinden var hun blevet optaget på Odense Teaters elevskole, men stoppede efter kun et år, da hun opfattede skolen som gammeldags og autoritær.

Ulla Koppel kan se tilbage på en farverig karriere, hvor hun gennem skuespil, instruktion og aktivisme har vakt opsigt i Danmark.

Hun fortsatte på filmscenen, hvor hun leverede mindeværdige præstationer i film som "Stille Dage i Clichy", "Cirkus Casablanca" og "Den Forsvundne Fuldmægtig".

Derudover blev det også til tv-optrædener, hvor hun især blev kendt for sin rolle i tv-serien "Fiskerne" efter Hans Kirks roman.

I 1970'erne blandede Ulla Koppel aktivisme og skuespil, da hun var med til at starte den venstreorienterede teatergruppe Solvognen.

Gruppens aktivistiske forestillinger vakte behørig opsigt. Solvognen lavede blandt andet en aktion mod et Nato-møde i 1973. Året efter dannede gruppen "Julemandshæren", der uddelte gratis gaver fra stormagasiner som Illum og Magasin.

I 80'erne fandt Ulla Koppel et nyt sted at bruge sin kreativitet - nemlig på instruktørposten. Her stod hun for adskillige teaterforestillinger på de københavnske scener.

For 20 år siden blev hun ramt af sklerose. Det har udfordret den kreative kvinde, som langsomt har måttet lade skuespil og instruktion fare.

Men Ulla Koppel fandt en ny vej at manifestere sine kreative tanker på, nemlig gennem billedkunst.

Som med sine andre forehavender har hun også haft succes inden for billedkunsten og udstillet på flere danske gallerier.

Så selv om sklerosen udfordrer hendes fysiske formåen, stopper den ikke hendes vilje til at udtrykke sig. (Ritzau)