Kommunens regnskab for 2017 endte med et overskud på 18,3 millioner kroner. Alligevel slipper byrådet ikke for at spare 60 millioner kroner frem mod 2021.

- Det var et af de området, der var ved at løbe løbsk i forhold til budgettet, men administrationen har vist rettidigt omhu og anvist os nogle håndtag, vi kunne trække i, og det har hjulpet, siger Kasper Olesen.

Kommunens ømme tå har tidligere været arbejdsmarkedsområdet, hvor det har været særdeles svært at overholde budgetterne. Derfor var der i 2017 afsat ekstra midlerne til området, men det lykkedes at holde udgifterne i ro, så der er brugt 21 million kroner mindre end budgetteret på området.

- I forhold til den økonomiske politik er det vores mål, at resultatet af den ordinære drift skal give et overskud på 55 millioner kroner. Det har vi ikke kunnet de sidste tre år. Det kan vi så i 17, konstaterer en tilfreds kommunaldirektør, Tim Jeppesen.

Overskuddet dækker over et plus fra den ordinære drift på 55 millioner kroner, minus kommunens udgifter til anlægsinvesteringer.

I budgettet for 2017 havde kommune forventet et underskud på to millioner kroner, men på trods af en udfordret økonomi i 2017, er det med en benhård styring af udgifterne lykkes at vende minus til plus, og regnskabet viser derfor et overskud på 18,3 millioner kroner.

Kerteminde: Ved førstebehandlingen af kommunens regnskab på Økonomiudvalgsmødet kunne en glad borgmester konstatere, at der er sorte tal på bundlinjen for 2017.

Et overskud på 18,3 millioner kroner betyder dog ikke, at den tidligere annoncerede sparerunde, hvor politikerne skal finde omkring 60 millioner kroner i budgettet frem til 2021, er aflyst.

- Selv om vi er kommet lidt bedre ud end forventet, så ligger vi kun lige på det overskud, vi gerne vil. Selvom vi har fået et godt resultat, er det ikke sådan, at man kan kaste om sig med pengene i Kerteminde, advarer Tim Jeppesen, der peger på, at det er en forudsætning for, at budgetterne holder i de kommende år, at kommunen gennemfører de planlagte besparelser.

De 18,3 millioner kroner skal i stedet gå til at polstre kassebeholdningen og betale af på kommunens gæld. Ved indgangen til 2017 var kommunekassen nemlig i minus med 25 millioner kroner. Derfor optog kommunen i 2017 et lån på 40 millioner kroner for at styrke likviditeten, og det lykkedes i løbet af året at få vendt kassebeholdningen til et plus ved udgangen af 2017 på 35 millioner kroner.

- Den gæld vi optager, den skal afdrages. Og de afdrag, vi får på vores langfristede gæld, er efterhånden så store, at de udfordrer vores evne til at betale af på gælden, forklarer Tim Jeppensen.

Kommunens langfristede gæld steg i 2017 fra 486 millioner kroner til 509 millioner kroner.

Målsætningen for den økonomiske politik er ellers, at gælden skal falde, og derfor advares der i årsberetningen til regnskabet for 2017 om, at økonomien i de kommende år holdes i stramme tøjler.

- Det er vigtigt, at der hurtigst muligt bliver arbejdet med at udmønte besparelserne således, at de også bliver realiseret, skriver kommunen.

Kerteminde Kommune har hyret konsulentfirmaet KLK til at finde forslag til besparelser for 60 millioner kroner. Forslagene forventes at blive præsenteret inden sommerferien.