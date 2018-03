Faaborg: Hvis nogen gik og troede, at planen om at flytte Faaborgs busterminal, var gået i sig selv igen, må de tro om igen.

Projektet er godt nok blevet en del forsinket i forhold til den oprindelig plan, men inden længe går arbejdet i gang, fortæller afdelingsleder i Natur og Trafik, Ole Tyrsted Jørgensen.

- Opgaven har netop været i udbud, og vi sidder lige nu og ser på de forskellige bud. Vi er i en dialog med den entreprenør, der skal lave arbejdet, og vi skal lige have de sidste ting på plads, siger han.

Ole Tyrsted Jørgensen forventer, at entreprenørarbejdet går i gang om en måneds tid og med forventet indvielse af den nye busterminal engang til efteråret.

Planen er jo, at der etableres buslommer på begge sider af Banegårdspladsen overfor Lidl, og for at øge trafiksikkerheden bliver der etableret et firebenet, lysreguleret kryds ved Sundvænget/Banegårdspladsen.

Budgettet for projektet er cirka 10 mio. kroner.

Der har været en del protester mod flytningen af busterminalen, siden planerne blev lanceret. Den politiske beslutning blev taget helt tilbage i august 2016, men det gik tilsyneladende hen over hovedet på mange, for protesterne blussede for alvor op cirka et halvt år efter.

Kommunalbestyrelsen har dog holdt fast i beslutningen. Afsættet har været, at den nuværende busholdeplads har en så attraktiv beliggenhed, at området skal bruges til noget andet - og mere værdifuldt - end en busstation. Øhavsmuseet har blandt foreslået, at det planlagte nye landskabsmuseum placeres der.