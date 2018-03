Assens/Bågø: Museum Vestfyn skyder sæsonen i gang fredag 23. marts kl. 14 med (gen)åbning af udstillingen "Mennesket og havnen" i Toldbodhus, Nordre Havnevej 19. Alle er velkomne til åbningen.

Udstillingen er dynamisk og har ændret sig siden åbningen i juni 2015, hvor nye elementer løbende er kommet til. I 2018 sætter udstillingen fokus på øen Bågø, som bliver det nye element.

- Selv om afstanden er kort mellem Assens og Bågø, har farvandet ikke altid været let at krydse. Det er en af de vinkler, som den nye udstillingsdel om Bågø vil belyse, fortæller museumsinspektør Ingrid Vatne i en pressemeddelelse.

Indvielsen af den nye udstillingsdel markerer starten på Museum Vestfyns forårssæson. Fra 24. marts til og med 22. juni vises også udstillingerne "Next Stop" og "Willemoes - historier om helte" onsdag samt lørdag og søndag kl. 11-14. I samme periode kan man besøge Frederik Ernsts Have.

Det er gratis at besøge denne have. Resten af udstillingerne koster 50 kr. for et årskort.