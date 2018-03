Vester Aaby/Ringe: En udenlandsk kvinde gav sig ud for at være indsamler, da hun ringede på døren til et rækkehus i Svelmøparken i Vester Aaby for et par uger siden. Først flere dage senere opdagede husets beboer, at kvinden i virkeligheden var tricktyv og at der i forbindelse med besøget blev stjålet smykker fra en kommodeskuffe i soveværelset.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Kvinden fremviste papirer, hvor der på dansk stod, at hun samlede ind til de handicappede. Husets beboer skrev under på kvindens papir og donerede 20 kroner.

Den kvindelige tricktyv beskrives som østeuropæisk af udseende, 25-30 år, 155-160 centimeter høj og almindelig af bygning. Hun havde glat, sort hår i pagefrisure og var iført sort tøj og havde sort mobiltelefon. Kvinden talte ikke dansk.