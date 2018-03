Ejby: Der går 22 kander kaffe og 72 stykker kringle til på denne onsdag i uge 11, hvor Ejby Præstegårds konfirmandstue er fyldt godt op.

Men der er også noget at fejre, for det er 50 år siden, at Onsdagscaféen første gang så dagens lys. Det er i de år blevet til et utal af arrangementer med fællessang, foredrag og spændende indslag, og hver anden onsdag i ulige uger kommer ældre fra hele sognet for at deltage i klubben, der er et samlingspunkt for mange. Mellem 60 og 80 deltagere dukker op hver gang.

Ude i køkkenet står de fire damer, der får det hele til at ske. I dagens anledning er de trukket i hvide skjorter og fine forklæder. De er med til at planlægge og med til at udføre. Grethe Korsbæk og Else-Marie Jacobsen har været med i 25 år. I gruppen bag onsdagscaféen er der kun udskiftning ved naturlig afgang, som de udtrykker det.