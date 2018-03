Hvordan er den danske model sådan helt grundlæggende opbygget? Ja, for mig er det retten til en legal arbejdskamp efter aftalte spilleregler. Altså kan der helt lovligt strejkes fra arbejderklassens side, men også loukoutes fra arbejdsgiverens side.

For snart 119 år siden blev en meget altafgørende arbejdskamp udkæmpet. En arbejdskamp, der for arbejderne var utrolig voldsom. Økonomisk og socialt var arbejderne meget hårdt presset. Men en kæmpe stor respekt til dem der dengang gik foran i arbejdskampene og holdt ud trods stærke arbejdsgivere.

I stor respekt for deres arbejdskamp i 1899 - og det forlig, der dengang blev indgået, og stadig næsten er grundloven for arbejdsmarkedet, så må jeg bede alle om at huske: At arbejdskampe er et anerkendt og vigtigt middel i overenskomstforhandlingerne, også i dag. Og det betyder konsekvenser for samfundet.

Hvis der ikke må være konsekvenser for samfundet under en konflikt, ja, så er den danske model intet værd. Og hvad skal vi så gøre? Lade politikerne og regnearkene fortsætte med at styre arbejdsmarkedet? Nej tak og atter nej tak.

Den danske model er - forhandling - måske forlig - ikke forlig - måske mæglingsforlig - ikke mæglingsforlig - strejke og lockout og konsekvenser for samfundet.