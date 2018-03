Flere har før påpeget, at kunstværket Hermes står skidt placeret i nordenden af Kongensgade. Poul Lindegaard Poulsen tilslutter sig ønsket om at få den væk.

- Muren for enden af Kongensgade (kunstværket Hermes, red.) er en stor fejldisposition, og den bør fjernes snarest.



Sådan lød det allerede i 2007 fra daværende erhvervsejendomsmægler Tony Hamilton fra Home Erhverv.

Hans pointe var, at kunstværket, der består af en mur med vand, der løber - i øvrigt er den ofte i spøg blevet kaldt "grædemuren" - udgør en visuel barriere, der gør, at folk undlader at bevæge sig op i den nordlige ende af Kongensgade, fordi muren signalerer "her stopper det, du behøver ikke gå længere".

- Det bliver en mental stopklods, der får fodgængere til at vende om flere hundrede meter før, de når muren, lød det fra Tony Hamilton.

Poul Lindegaard Poulsen, der nu ombygger ejendommen på nordhjørnet af Kongensgade ud mod Vestre Stationsvej for et større millionbeløb, tilslutter sig kritikken af kunstværket.

- Den ser jeg gerne fjernet. Den signalerer "stop, hertil og ikke længere", mener han.

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at der ikke er truffet nogen beslutning om, hvorvidt muren Hermes skal blive stående eller fjernes. En eventuel beslutning om det afventer områdets videre udvikling, lyder det.