Fra kontorer til boliger og erhverv Rødstensbygningen på hjørnet af Kongensgade og Vestre Stationsvej blev opført som kontordomicil i 1986. Den har gennem årene blandt andet huset ejendomsmæglerkæden Colliers, VUC og forsikringsselskabet TopDanmark. Desuden har Odense Kommune haft lejet sig ind i en periode. Poul Lindgaard Poulsen købte ejendommen i 2008. Når den er ombygget, vil den bestå af 3200 kvadratmeter til boligformål, 750 kvadratmeter erhverv i stueetagen. Desuden er der parkeringskælder til 30 biler plus yderligere 26 parkeringspladser i gården, hvor der også etableres et udendørs opholdsområde for de nye beboere. OBH-Gruppen er totalrådgiver på ombygningen.

Formålet er at omdanne de øvre etager fra 1. sal og op til og med tredje sal og tagetagen til 38 nye to- og treværelses lejligheder, som Lindegaard Poulsen vurderer, der er større efterspørgsel på. I stueetagen skal der stadig være erhverv, og det kan både være kontorer, butikker eller f.eks. en eller flere caféer. På illustrationen af bygningen, når den er renoveret, som AI arkitekter har lavet, er der indføjet en café på hjørnet ud mod det kommende letbanestop på Vestre Stationsvej - caféen har på illustrationen fået navnet Kongens Café.

Desuden rykkes hjørnet lidt ind i forhold til, hvor bygningen står i dag, så der kan skabes en glasfacade ud mod det nye hjørne, og samtidig opføres et overdækningstag, der giver tørvejr for forbipasserende eller folk, der står og venter på letbanen, når den engang begynder at køre - efter planen fra år 2020.

- Vi bevarer noget for at bevare sjælen i bygningen, siger Kim S. Østergaard.

Arkitekten forklarer, at den overordnede linje i ombygningen handler om at opdatere ejendommen, der blev opført i 1986, på en nutidig og moderne måde, men med respekt for den tid, den blev opført i. Det skal f.eks. ske ved at bevare de 80'er-typiske bueformede vinduer i stueetagen.

Poul Lindegaard Poulsen og Kim S. Østergaard venter i den kommende tid i spænding på at se de priser, der kommer ind fra byderne op opgaven.

Før Poul Lindegaard Poulsen ser tilbuddene for at få arbejdet udført, tør han ikke sige, hvilket huslejeniveau der bliver tale om i de 38 nye lejligheder, der i første omgang skal lejes ud - muligvis med henblik på salg om nogle år.

- Der er endnu for mange usikkerheder til, at det giver mening, at jeg siger noget om det, siger han.

Kim S. Østergaard tilføjer dog, at der bliver tale om lejligheder i forskellige størrelser og prisklasser. De fleste af lejlighederne bliver på mellem 70 og 95 kvadratmeter, og desuden bliver et par stykker lidt større, den største cirka 140 kvadratmeter.

- Med beliggenheden lige op ad gågaden kunne vi sagtens have valgt at lave 20 store lejligheder i en lidt højere prisklasse. Det er ikke det, vi er gået efter. Boligerne er tænkt til at skulle kunne betales både af det studerende par, den enlige mor med et barn eller to og det ældre ægtepar, der sælger huset i forstaden for at komme ind til byen og bo, siger han.

Ombygningen sættes i gang så snart en entreprenør er fundet. Det vil sige i løbet af få måneder.

- Planen er, at vi er færdige med ombygningen i den første del af 2019, siger Kim S. Østergaard.