Venstre: - Vi satser på E20

Formanden for LO Fyn, Helle Nielsen, skriver her i avisen 16. februar på vegne af LO Fyns Trafikgruppe, at der er behov for investeringer i en række infrastrukturprojekter på Fyn. Helle Nielsen efterspørger både en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V, en udvidelse af strækningen syd om Odense og en ny jernbane over Vestfyn.

Helle Nielsen og LO Fyns Trafikgruppe forholder sig bare ikke til den politiske virkelighed. Virkeligheden er, at vi får det første står over en såkaldt investeringsudfordring, som er skabt under den tidligere socialdemokratiske regering, og som betyder, at der ikke er råderum til nye infrastrukturinvesteringer i de kommende år. Det gør, at mulighederne for at igangsætte nye store infrastrukturprojekter er meget begrænset de kommende år. Og virkeligheden er for det andet, at selvom Togfondspartierne - med Socialdemokratiet i spidsen - turnerer rundt med budskabet om, at der skal anlægges en ny jernbane over Vestfyn, mangler Togfondspartierne fortsat at anvise konkret finansiering til projektet.

For banen over Vestfyn er ikke på finansloven, der er ikke anvist konkret finansiering for projektet, og der er heller ikke vedtaget en anlægslov. Derfor bliver det også svært at koordinere anlæggelsen af jernbanen med en udvidelse af motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense V, som Helle Nielsen opfordrer til.

Venstre er optaget af at sikre en bedre balance i vores investeringer i infrastrukturen. Når over 90 pct. af al persontransport foregår på vejnettet, og vi kun bruger omkring en fjerdedel af de penge, vi bruger på infrastrukturinvesteringer i disse år, på vejene, så er der behov for en bedre balance. Venstre mener derfor, at det er vejenes tur. Det er derfor, at vi ønsker at hæve rammen for de offentlige investeringer med 19½ milliard kroner frem mod 2025. Derigennem kan vi investere i nødvendige vejprojekter. Og vi har med finansloven for 2018 bl.a. prioriteret en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V.

Anderledes er det med et parti som Socialdemokratiet, der ikke har afsat én ekstra krone til nye infrastrukturprojekter frem mod 2025. Dermed kan Socialdemokratiet ikke investere i at anlægge nye veje rundt om i Danmark, hvor der er behov. Socialdemokratiet ønsker i stedet at gennemføre en række togfondsprojekter, selvom Togfonden er underfinansieret med et tocifret milliardbeløb.

Ønsker man at anlægge en jernbane over Vestfyn, kræver det, at Togfondspartierne sætter sig til forhandlingsbordet i Finansministeriet og peger på, hvordan projektet kan prioriteres. Det var måske dér Helle Nielsen og LO Fyns Trafikgruppe skulle bruge kræfterne i stedet for at påstå, at regeringen skulle obstruere projekterne på Fyn.

For i modsætning til Socialdemokratiet er Venstre godt i gang med at sikre fremkommeligheden på Fyn. Og vi finder pengene til det. Vi udvider motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense V, og vi sænker taksterne over Storebælt. For Venstre prioriterer den fynske fremkommelighed.