OK18. - Løkke demonstrerer gang på gang sin uvidenhed

At Folketingets medlemmer har en vis indsigt i almindelige danskeres leve-og arbejdsvilkår, kan man have en begrundet forventning/ forhåbning om.

Det gælder ikke mindst, når specifikke politiske problemstillinger bliver drøftet forud for en eventuel lovgivning på området.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er flere gange citeret for udtalelser, der afslører en mangel på elementær indsigt i de vilkår, der er gældende for danske lønmodtagere. Eksempelvis vakte det en vis opsigt, da han i 2013 gav udtryk for, at 2000 kroner ikke var et nævneværdigt beløb, og at "nogle steder kan man sikkert få et par sko for de penge."

Nu har Lars Løkke Rasmussen igen demonstreret sin dybe uvidenhed om en gruppe lønmodtageres livs- og arbejdsvilkår. Han udtalte 19. februar på TV2:" Altså, man kan sagtens gøre rent, for eksempel, selvom man ikke kan tale dansk. Altså, man behøver ikke at gå og tale med sin moppe og sin kost og sin spand. Så det med at dansk er en undskyldning for, at man ikke kan tage hænderne op af lommen, det abonnerer jeg ikke på".

Ordene faldt i forbindelse med et indslag, hvor det blev omtalt, at en somalisk kvinde havde boet i Danmark i 19 år uden at kunne tale dansk og i den periode havde modtaget kontanthjælp. Denne korte udtalelse rummer ikke blot én, men flere grundlæggende misforståelser.

1) Det er ikke nødvendigt at have faglige forudsætninger for erhvervsmæssigt at kunne gøre rent.

2) Man behøver ikke at kunne forstå og tale dansk for at kunne arbejde med rengøring.

3) Manglende danskkundskaber er ikke en undskyldning for ikke at tage et lønarbejde.

Ad 1) Der har i løbet af de seneste 10-15 år været et stadigt stigende krav til sproglige og uddannelsesmæssige/faglige kvalifikationer for de personer, der arbejder indenfor rengøringsområdet. En samlet erhvervsuddannelse i rengøring kræver gode danskkundskaber og varer op til 1,5 år.

Ad 2) Hvis man ikke kan tale og forstå dansk, kan man ikke gennem kurser/uddannelse opnå de nødvendige kvalifikationer for at løfte rengøringsopgaven kvalificeret og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Eksempelvis kan det betyde, at man ikke kan læse og forstå, hvordan rengøringsmidlet skal anvendes, således at det ikke er sundhedsskadeligt eller ødelæggende for inventar.

Ad 3) Mange udlændinge er kommet til Danmark for at arbejde, og har prioriteret arbejde forud for danskundervisning. Hvis man ikke i løbet af de første tre år har lært det danske sprog via offentligt finansieret danskundervisning, er det vanskeligt og dyrt at få den nødvendige danskundervisning, og dermed vanskeligt at få et arbejde.

Undervisning i dansk burde være gratis for alle, danskere og ikke-etniske danskere, der har behov for at lære dansk for at kunne få og passe et arbejde.

Det er trist, at Lars Løkke Rasmussen igen har demonstreret sin uvidenhed om livsvilkårene for en gruppe mennesker, der arbejder eller ønsker at arbejde i Danmark.