Rudkøbing: Langelands Museums stifter, Jens Winther, var fuldblodsarkæolog, men han havde også et "andet" liv som konservator. Det kan man høre meget mere om på Langeland Bibliotek den 21. marts kl. 19.00, når konservator Ida Hovmand fortæller om Jens Winthers og andre konservatorers livtag med bevaring af arkæologisk materiale.

Jens Winther levede og åndede for arkæologien. Han stod i spidsen for mange udgravninger på øen og er berømt blandt arkæologer for at have indført "fladeafdækningsmetoden" i Danmark. De første spektakulære fund af sølvindlagte jerngenstande fra rige vikingegrave kom blandt andet for dagens lys i Jens Winthers tid.

Hvad gjorde Jens Winther så egentlig, når han stod med disse enestående, men skrøbelige fund? Når man ser nærmere på de arkivalier og personlige artefakter, han har efterladt sig, får man ikke kun indblik i, hvad Jens Winther gjorde med de nævnte fund, men også med andre genstande, skriver museet i en pressemeddelelse.

Gratis adgang til foredraget. /EXP