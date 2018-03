Høreklinikker

Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, var med til at stemme besparelser for knap ti millioner kroner igennem på høreområdet i 2014. Det skulle ikke være sket, siger han.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget, hvad er din reaktion på de nye tal, der viser, at patienterne i Region Syddanmark gennemsnitligt har de længste ventetider i landet for at få et høreapparat? Vi har været den region, der har udleveret flest høreapparater, men det kan jeg jo ikke bruge til så meget, når der er tusinder, der venter så længe. Det er ikke tilfredsstillende, når man i Trekantsområdet og på Fyn får at vide, at man skal vente over to år på et høreapparat. Det skal vi have gjort noget ved. I februar 2017 brugte regionen knap ti millioner på at udbygge kapaciteten med en høreklinik i Sønderborg - hvorfor har det ikke hjulpet? Det har det. Det har ikke hjulpet på, at der er kommet det antal patienter fra Fyn og Trekantområdet, som vi havde regnet med. Men så er der jo patienter fra det sønderjyske område, der er blevet behandlet hurtigere. Så vi har fået noget for pengene, men der hvor de største ventetider er på Sygehus Lillebælt og OUH har det ikke hjulpet noget.

Vælger turen fra

Målet med den ekstra høreklinik var jo, at hørehæmmede fra Fyn og i Trekantområdet skulle tage turen til Sønderborg for at blive undersøgt. Hvordan kunne I forvente, at eksempelvis ældre ville være i stand til at tage den tur? Sådan er hele vores sundhedsvæsen bygget op, vi har jo aktiviteter på 14 adresser, og det betyder, at man kommer til at køre rundt, alt efter hvad man løber ind i. På den måde er der ikke noget nyt i det. Masser af sønderjyder må jo også køre til Odense, hvis de skal have bestemte behandlinger, ikke? Men der er jo nogle i den her gruppe, der er særligt sårbare, eksempelvis mange ældre, som vurderer, at de ikke er i stand til at køre så lang en tur. Det er rigtigt, og det har jeg hele tiden været på det rene med. Men der er jo rigtig mange med hørenedsættelse, der sagtens kan klare turen, men som har valgt ikke at gøre det. Det har undret os, men sådan er det. Der er kun en måde at afvikle ventetiderne på i Trekantområdet og på Fyn, og det er ved at udvide kapaciteten, de steder.

Det var en fejl