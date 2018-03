29-årige Lærke Møller når aldrig at komme i kamp for Team Esbjerg, som hun har repræsenteret siden 2016.

Playmakeren Lærke Møllers håndboldkarriere er ovre.

En skanning har vist, at en gammel korsbåndsskade er blevet forværret, og derfor er hun blevet rådet til at stoppe sin aktive karriere.

Det råd har hun fulgt, og hun stopper med at få løn af Team Esbjerg med udgangen af juni.

Det oplyser den vestjyske håndboldklub, som dermed har set en potentiel profil opnå nul minutter på banen i løbet af to sæsoner.

- Søren Kjeldsen (speciallæge i ortopædkirurgi, red.) orienterede mig om, at min skade i højre knæ efter endnu et år med genoptræning og atter genoptræning er blevet værre.

- Det fortæller mig, at jeg ikke kan holde til at spille håndbold, og jeg må formentlig igennem endnu en operation for at kunne leve et aktivt liv i fremtiden.

- Jeg er naturligvis knust over, at det nu er slut med håndbold. Det er det, jeg har brugt allermest tid på i hele mit liv, og det har altid haft førsteprioritet i de valg, jeg har taget, siger 29-årige Lærke Møller.

Nordjyden debuterede for det danske landshold som 18-årig i 2008.

Allerede som 16-årig havde hun spillet Champions League-kampe for det hedengangne Aalborg DH.

I 2009 skiftede hun til FC Midtjylland, fem år senere røg hun videre til TTH Holstebro, før hun i 2016 skiftede til Team Esbjerg. Hun har dog aldrig nået at være i kamp for esbjergenserne.

Skader har også spoleret en ellers lovende landsholdskarriere. Derfor har hun ikke været med ved en slutrunde siden december 2014.