Svendborg: Det er tilsyneladende højsæson for bilister, der stikker af fra et uheld uden at give sig til kende.

Onsdag kunne vi fortælle om en kvinde, der blev påkørt bagfra i krydset ved Nyborgvej og Linkenkærsvej, og hvor politiet efterlyser en yngre mand i en Peugeot 406.

Nu efterlyser Anna Jensen fra Skårup den bilist, som tirsdag ved 17.30-tiden lavede en bule i forskærmen og en ridse hele vejen hen langs siden på hendes bil, der stod parkeret ved Mejerigården på Færgevej.

Skårup-pensionisten skal nu have repareret sin bil for 12.000 kroner og ærgrer sig over, at gerningsmanden ikke har lagt en besked i vinduesviskeren.

- Jeg håber, at der er én, der har røde ører og en kulsort samvittighed, siger Anna Jensen, der efterlyser en grå bil, der har en grøn stribe fra lakken fra hendes Toyota Yaris.

Politiet fortæller om endnu en tilsvarende sag fra Skovsbovej i Svendborg. Her kom en bilist tirsdag ud til sin bil og opdagede, at den var blevet påkørt bagfra, mens den stod parkeret. Det skete i tidsrummet mellem klokken 8 til 14.