Lokaldebat: Flyt Borgerservice ind i Østergade 48

Læserbrev: Nu har vi alle tiders chance for at flytte kommunen ind i byen. Helt ind i centrum. Tættere på borgerne. Gøre kommunen synlig. Endda lige midt på strøget, der hvor folk mødes.

Socialdemokratiet har foreslået, at Borgerservice skal ud at se med bogbilen fra nord til syd. Altså ud til borgerne på øen. Godt tænkt. Kommunalbestyrelsen er positiv og har besluttet, at mulighederne skal undersøges nærmere.

I mellemtiden er der sket det, at den administrative beslutning om at flytte Borgerservice fra Rådhuset på Fredensvej til Sundhedshuset/21-bygningen på Kastanievej er sat på stand by, fordi der måske er en køber af den smukke gamle skolebygning lige om hjørnet.

Og så er det, at jeg mener, at vi skal udnytte chancen til at tænke mere kreativt og flytte Borgerservice ind i centrum. Nærmere bestemt ind i de tomme kontorlokaler i Østergade 48, arbejdsmændenes gamle fagforeningsdomæne, et solidt byhus, som er alt for godt og nyttigt til at jævne med jorden. Det ville give god dividende, hvis kommunen købte Østergade 48 af Superbrugsen, som dermed slap ud af en kattepine gennem en kattelem.

Borgerservice med satellit-domicil på denne matrikel ville være alle tiders, også som en vigtig brik i Visionsplanen for Rudkøbing Bymidte, og suppleret med en bynær lokal busrute, der får holdeplads ved Engdraget, er der vel ikke så meget at snakke om og betænke sig på.