Middelfart: Det bliver borgernes egne ønsker, ideer og forslag, som kommer i fokus, når Middelfart Kommune inviterer til debat og workshop om Middelfart bymidtes fremtid set i et 10-årigt perspektiv.

Det foregår mere præcist tirsdag 20. marts klokken 19-21.30 på rådhuset i Middelfart, og alle borgere er velkomne til at deltage i workshoppen. Men af hensyn til afvikling af arrangementet vil kommunen gerne have tilmelding på www.midtbyplanmiddelfart.dk senest fredag den 16. marts. På samme adresse kan man følge med i, hvordan tingene skrider frem, oplyses det i en pressemeddelelse:

- Inden mødet inviteres deltagerne til at overveje det bedste og værste ved bymidten i dag og ønsker om, hvad den kan rumme, skriver kommunen.

Middelfart Byråd besluttede i foråret 2017, at der skal udarbejdes en ny udviklingsplan for Middelfart midtby. Arbejdet skal være med til at sikre en fortsættelse af det arbejde, som allerede sker for at udvikle bymidten som en levende og attraktiv by samt et spændende sted at bo, besøge og investere i. /EXP