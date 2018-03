På det seneste møde i kommunalbestyrelsen spurgte to borgere borgmesteren, om der er politiske planer om at etablere en færgebrugergruppe. Og hvad med busforbindelserne?

Rudkøbing: Under det seneste møde i kommunalbestyrelsen benyttede to borgere sig af muligheden for at møde op og stille spørgsmål til borgmesteren.

Kjeld Tønder Hansen bor på Strynø, og han spurgte ind til Ærøexpressens betydning for Strynøfærgens brugere:

- Ærøexpressen banker på døren. Når det begynder at blive aktuelt, vil det være rigtig nødvendigt at have et færgebrugergruppeudvalg, som kan være behjælpeligt med at koordinere færgeafgange og busplaner med Ærøexpressen, sagde han.

Ærøexpressen A/S arbejder på at bygge og indsætte en færge mellem Marstal og Rudkøbing.Færgefolkene vil gerne anløbe Rudkøbing Havn, hvilket der forhandles om med Langeland Kommune om i øjeblikket.



Af færgeselskabets hjemmeside fremgår det, at selskabet først kan skrive kontrakt med et skibs- og bådebyggeri, når der er indgået en aftale med Langeland Kommune om at anløbe Rudkøbing Havn og færgeleje.

Det blev afvist af borgmester Tonni Hansen (SF).

- Så langt er vi ikke i processen, men det er fint, at du rejser det. Der er nogle meget intense forhandlinger i gang. Og da Ærøexpressen jo ikke ligefrem holder noget hemmeligt, vil man stort set kunne følge med i avisen i forhold til, hvor langt man er nået. Så jeg har ikke så meget at tilføje, lød svaret fra Tonni Hansen.