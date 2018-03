Lasse Tajmer, kulturchef hos Tobaksgaarden, har på sin private Facebook-profil foreslået, at det gamle vandrerhjem i Assens skal laves til et rock-hotel.

- Jeg har overvejende fået positive reaktioner. Der er i hvert fald ingen, der har skrevet, at jeg er gal i hovedet, siger Lasse Tajmer.

- Jeg taggede (spurgte på Facebook, red. ) en masse mennesker for at fornemme nogle reaktioner. Der er jo nogle af dem, der investerer.

Men idéen er der, og det er opbakningen også. Indtil videre er opslaget blevet delt fem gange og har fået over 100 positive tilkendegivelser, både fra lokale politikere og musikere.

- Men det har ikke noget med Tobaksgaarden at gøre, det er min private idé og opslag, fortsætter han.

Vandrerhjemmet Assens Kommune ejer bygningen på hjørnet af Provstistræde og Adelgade i Assens, hvor der tidligere har været vandrerhjem. Det har stået tomt i halvandet år, og kommunen har nu sat det til salg. Udbudsprisen lyder på 2.500.000 kroner. Huset er fra 1825 og blev først brugt som skole. Fra midten af 1950'erne har det fungeret som vandrerhjem med forskellige forpagtere. I 2015 besluttede Assens Kommune, at det skulle bruges som midlertidigt hjem til flygtninge, men efter de flyttede ud, har det stået tomt. Købsbud skal være kommunen i hænde senest 2. april kl. 12.

Sådan spørger Lasse Tajmer på sin Facebook-side, efter at have set avisens artikel om, at det gamle vandrerhjem i Assens er sat til salg for 2,5 millioner kroner .

Assens: Jesper Binzer, Simon Kvamm, Michael Falch? Skal vi lave et rock-hotel i Assens?

Men for nu er opslaget bare en løs idé. Lasse Tajmer har ikke selv tænkt sig at byde de 2,5 millioner kroner, som bygningen koster.

- Jeg kender hver en krog af huset, men nej, jeg har ikke tænkt mig at byde. Er der nogen, der griber fat i mig og siger, de gerne vil ned og se det, så tager jeg selvfølgelig med, siger Lasse Tajmer, der kender vandrerhjemmet godt, da Tobaksgaarden tidligere stod for driften af vandrerhjemmet for kommunen.

Lasse Tajmer forestiller sig et rock-hotel i stil med det, der findes i Brundby på Samsø, hvor musikere, sangskrivere og andre kreative sjæle ofte mødes og holder ferie eller øver sammen. Et hyggeligt sted, ikke et fancy hotel, der har plads til de musikere, der gæster kommunen.

Og pengene, de skulle komme fra investorer.

- Pengene skulle komme fra interessenter, der bakker op om idéen, måske flere der købte sig ind med en andel.

Lasse Tajmer har dog endnu ikke hørt fra konkrete investorer.