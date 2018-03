Nyborg: Uglens habitat er under pres, da dens naturlige levested, som gamle og hule træer, forsvinder. Nyborg Kommune ønsker at fremme dens levevilkår ved at opsætte et antal uglekasser i kommunen. Da ugler er dygtige jagtfugle og har mus og rotter på menukortet, vil det være en "win-win" at opsætte ugle kasser i forhold til rottebekæmpelse. Et ynglepar fanger cirka 5000 rotter og mus om året, skriver Nyborg Kommune på sin hjemmeside.

Ugleprojektet er en del af de indsatsområder fra kommunens rottehandleplan 2016-18, hvis overordnet målsætning er at begrænse rotters levevilkår.

Uglens naturlige habitat er skoven eller i nærheden af skov. For at uglen vil indtage en uglekasse, skal der helst være skov eller en gruppe af træer i nærheden. Uglekassen skal helst være udstyret med redemateriale, f.eks. halm eller flis udformet som en rede, før den vil bosætte sig. Den bygger ikke selv sin rede.

Kommunen har indkøbt et antal uglekasser, som frivillige borgere i kommunen kan låne kvik og frit. Der er dog en række betingelser.

Blandt andet skal man selv sætte kassen op et egnet sted på sin ejendom på egen risiko. Det skal registreres, hvor kassen er placeret, og man skal give både kommunens biolog og Dansk Ornitologisk Forening adgang til ejendommen. Kommunen skal overvåge uglerne, og ornitologer ringmærke eventuelle unger. Kommunen vil efter et tidsrum evaluere projektets succes, om uglen har fået fremgang, og ikke mindst om rottebestanden/rotteanmeldelser i nærområdet er blevet reduceret. /EXP