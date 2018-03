Midtfyn: Når Midtfyns Erhvervsforening og Håndværker- og Industriforeningen Ringe formentlig inden længe slår sig sammen i én samlet forening, ligger der en stående kaffeinvitation med borgmesteren klar.

Hans Stavnsager (S) hilser nemlig erhvervsfolkenes ønske om et tættere samarbejde velkommen.

- Det er kun godt, at nogen gerne vil samarbejde tættere, og det er vi helt klar på at gøre.

- Det er selvfølgelig op til dem selv, om de vil slå sig sammen, men for os er det nemmere, hvis vi har ét sted at gå hen og tale med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, siger Hans Stavnsager.

Da Christian Thygesen (V) var borgmester, oplevede de to foreninger at stå uden for indflydelse, men det bliver de ikke fremover, lover Hans Stavnsager.

- Det er en helt åben dør, de er ved at slå ind der, så det er bare med at finde et tidspunkt, hvor vi kan sætte os ned og drikke en kop kaffe og snakke om, hvordan vi kan få et tættere samarbejde, siger han.