Når de ikke er i klinikken, sørger de for at videreuddanne sig. Lone Nielsen, som også stadig har timer som vikar i en børnehave, er ved at tage uddannelsen til zoneterapeut, mens Dorthe Elle tager HF-enkeltfag.

Siden har hun arbejdet som pædagogmedhjælper, men tilføjer nu noget andet på CV'et, for hun er blevet uddannet massør og har åbnet klinikken "Lones massage og healing." Samtidigt har hendes datter, der i januar er blevet færdig med grundforløbet til kosmetiker, åbnet "Beauty by Dorthe," som har til huse i den samme klinik.

Lone Nielsen lukkede forretningen, da hun fandt ud af, at hun var for meget familiemenneske til at bruge sine weekender på at ordne blomsterbuketter til folk.

Som barn interesserede Dorthe Elle sig ikke for makeup. Det var først, da hun kom på efterskole og fik en værelseskammerat, som gik op i den slags, at hun fik vækket en lyst til selv at bære makeup.

- Jeg var nok tidligere mere en drengepige, forklarer hun med smil om sin lyst til at uddanne sig inden for et skønhedsfag.

- Jeg kan også bare godt lide at gøre noget for andre, understreger hun.

Det samme gør sig gældende for mor, Lone Nielsen. Hun vidste ikke, at hun havde evner som healer. Det var gennem sit arbejde som pædagogmedhjælper, at hun på et kursus fandt ud af, at hun kunne gøre en forskel for andre med sine hænder.

- Jeg prøvede efterfølgende at behandle min søster, som havde et dårligt knæ. Jeg fandt ud af, at jeg kunne smertedække hende, så hun kunne gå uden stok, fortæller hun.

Siden har Lone Nielsen taget nogle kurser i reiki-healingen og har nu også uddannet sig til massør.

- Nu kan jeg ofte bruge healingen, når jeg skal massere én. Healingen får musklerne til at spænde af, inden jeg begynder på massagen.

Hun har allerede haft nogle stykker i klinikken, hvor hun har følt, at hun kunne gøre noget godt for dem. I datterens klinik er der stadig en smule stille.

- Men det var jeg blevet fortalt på forhånd. Vintermånederne er døde. Det er først i april, at der for alvor kommer gang i den, lyder det fra andre inden for faget.