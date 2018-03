Foreningen Talentspejderne hjælper unge til at få en uddannelse. Ordningen er ny på Nordfyn, og der er brug for mentorer. Det kan give særlig mening, hvis det er mentorer fra virksomheder, fordi det giver de unge mulighed for at opleve meningen med de fag, de har i skolen.

Alle er gode til noget. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Det var pointen i bogen Gummi-Tarzan, og det er det også for det program, som Landsforeningen Talentspejderne står bag.

Foreningen har udarbejdet et forløb for unge mellem 12 og 15 år, som ellers er i risiko for ikke at få en uddannelse.

Programmet er under opstart på Nordfyn, og foreningen søger derfor mentorer til at mødes unge, som kan have gavn af at følge det program, som Talentspejderne tilbyder.

Talentspejderne Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som støtter unge skoleelever i at se og at udvikle deres evner og talenter. De unge er mellem 12-15 år og går i 7., 8. eller 9. klasse.Talentspejdernes program er rettet mod unge, som ellers er i risiko for ikke at få en uddannelse.



Det kan være på grund af manglende selvværd, at de ikke er boglige, eller at de er skoletrætte, og de er fra skolens side vurderet til at være ikke-uddannelsesparate.



De unge bliver visiteret til Talentspejderne gennem skolen, men ellers har skolen ikke noget med forløbet at gøre.



Det fungerer på den måde, at den unge mødes med sin mentor 24 gange. Indholdet for hvert møde er nøje beskrevet og planlagt, og de er sat til at vare cirka halvanden time.



86 procent af deltagerne gennemfører programmet, og 80 procent bliver erklæret uddannelsesparate og kommer videre til uddannelse.



For at blive mentor skal man gennemføre et kursus, hvor der gives instruktion og viden om værktøjerne i Talentspejdernes program.

Foreningen vil gerne i kontakt med virksomheder, fortæller Maibrit Henning Bajric, der er foreningens fynske konsulent.

- Vi søger både offentlige og private virksomheder, og det kan være både medarbejdere og ledere. Vi søger også andre frivillige. Det kan være efterlønnere eller pensionister, siger hun og forklarer, at det vigtigste er, at man gå foran som et godt eksempel.

- Det skal være nogen personer, som kan være en rollemodel forstået på den måde, at de selv har eller har haft et arbejdsliv og noget uddannelse bag sig, for målet er, at de unge skal blive motiveret til at tage en uddannelse.

“ De unge kan måske også have svært ved at se, hvad de skal bruge tysk eller engelsk til, men så kommer de ud og ser, at der skal skrives breve til udlandet, eller at maskinerne er programmet på et andet sprog. Så kan de bedre se meningen med de fag, de har i skolen. Maibritt Henning Bajric, konsulent på Fyn for Landsforeningen Talentspejderne

Og det kræver ikke særlige kvalifikationer at være mentor. Talentspejderne sørger for at man bliver klædt på til opgaven gennem et obligatorisk kursus af én dags varighed.

- Vi har ikke krav om færdigheder, og man behøver for eksempel ikke at have pædagogisk indsigt. Vi stiller krav om at være rollemodel, at man har ren straffeattest og ren børneattest. Og så handler det om at have interesse i at gøre noget for et andet menneske, siger Maibritt Henning Bajric.