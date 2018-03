De kunder, der er kommet til bare inden for det seneste år, er kunder, vi har gået og snakket om, at dem kunne vi godt tænke os. Med den omstilling, vi har været igennem, er det lykkedes os at få de kunder. Det nye er også, at det er dem, som kommer til os. Direktør Claus Haugaard, Haugaard Company A/S

Direktør Claus Haugaard forklarer, hvor Haugaard Company A/S i Kappendrup oplever så stor succes for tiden, at det er svært, faktisk næsten umuligt, at følge med efterspørgslen.

- Vi har et virkelig stærkt setup, hvor vi arbejder tæt sammen med kunden om produktudvikling her i Danmark, og når tingene skal produceres, kan vi gøre det i Letland til en rigtige pris og den rigtige kvalitet.

Den læring kunne Haugaard Company tages med sig, da der blev åbnet en ny fabrik i Letland for tre år siden. For det er gået helt anderledes vellykket, og fabrikken i Letland er en væsentlig del af virksomhedens nuværende succes.

- Det var noget skidt, da det stod på, men der kom også noget godt ud af det, for vi fik en ny start og fik lagt en plan med en ny måde at gøre tingene på.

- Fabrikken i Letland kom aldrig til at fungere, og i 2007 opgav vi den. Vi måtte starte helt forfra, og det var noget af en kolbøtte, vi slog for 10 år siden, fortæller Claus Haugaard.

- Vi fandt hurtigt ud af, at møbelindustrien var storforbruger af bukkede rør, og lige så stille kom vi rigtig meget ind i møbelindustrien. Også fordi jeg har en personlig interesse og passion for design og møbler.

- Men det gode var, at fundamentet var der. For der var noget viden og nogle kompetencer, vi kunne bygge videre på, fortæller han.

Men for at forstå den succes er vi nødt til at spole lidt tilbage og se på, hvordan virksomheden har udviklet sig.

- Det setup, vi har i dag, er, at vi produktudvikler i tæt kontakt med kunden i Danmark og producerer i Letland. Når vi kommer op i højere volumen, eller når vi kan automatisere en del, kan vi flytte produktionen til Letland. Vi oplever, at kunderne synes, det er et stærkt setup.

- Vi er i gang med en fuldstændig omstilling fra at være en traditionel produktionsvirksomhed til at være en udviklingsvirksomhed, siger han.

- Den gamle fabrik var meget løntung, ikke særlig automatiseret, og der var en masse manuelt arbejde. Rent teknisk er den nye fabrik en kopi af det, vi har her. Det er med CNC-maskiner og med robotter, fortæller Claus Haugaard, der forklarer, at det er blevet anledningen til, at man derfor kan koncentrere sig om at produktudvikle i Danmark.

Strategien med at fokusere på udvikling i Danmark og produktion i Letland er lykkedes så godt, at virksomheden har svært ved at følge med efterspørgslen.

- Vi har virkelig travlt, og vi har hele tiden nogen, der banker på døren og vil have, at vi skal være med. Det gør, at vi kan være nødt til at sige nej, fordi vi simpelthen er booket op, fortæller Claus Haugaard.

Det er ikke kun flere kunder. Det er også nye typer af kunder, og nogen af dem er virksomheder, som Haugaard Company for år tilbage kun turde drømme om at få i kundeporteføljen.

- De kunder, der er kommet til bare inden for det seneste år, er kunder, vi har gået og snakket om, at dem kunne vi godt tænke os. Med den omstilling, vi har været igennem, er det lykkedes os at få de kunder. Det nye er også, at det er dem, som kommer til os, siger Claus Haugaard og fortæller, at blandt kunderne er Hay, Muuto og &tradition.

- De er en del af den nye klike inden for møbeldesign, og jeg vil påstå, at de kommer til os, fordi vi har lagt en ny strategi og har udvikling tæt på kunden.

Men transformationen har også været nødvendig for at holde på de eksisterende kunder.

- En kunde som Four Design i Gislev er en stor kunde hos os, og de ville nok heller ikke have været kunde her i dag, hvis vi ikke havde gjort det her tiltag, forklarer direktøren.

- Det er en virksomhed, der er gået med raketfart og har nogle helt andre krav i dag, end de havde for bare fem år siden. Så jeg er rimelig optimistisk med, at det er det rigtige, vi har fat i.