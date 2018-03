Transformationen af Haugaard Company A/S handler også om at få skabt en fælles identitet. - Det er en skide svær proces, erkender direktøren.

- Vi bruger engelske ord, men vi sørger hele tiden for at relatere det til noget dansk. Nu vil vi hænge ordene op på plancher sammen med danske ordsprog for at forklare, hvad der menes med ordene. Det skal simpelthen ind og bundfælde sig, forklarer Claus Haugaard, der godt er klar over, at det er nemmere sagt end gjort.

- Vi har brugt dagevis på at få værdiordene defineret, for de er defineret ud fra hele virksomhedens historie, den udvikling vi har været igennem, og hvor vi vil hen. De er bestemt ikke plukket tilfældigt.

Direktør Claus Haugaard er ikke i tvivl om, hvad der skal til for at skabe en ny fælles identitet i en virksomhed. Det er de nemlig i fuld gang med hos Haugaard Company A/S.

Hent hjælp udefra, hold fokus og sørg for at få alle med.

- Det er en skide svær proces, for den skal forankre sig. Vi gør det ved at holde seancer både her og på vores fabrik i Letland. Alle er med, men det er svært, for det handler om at tage noget, der svæver højt oppe og måske er lidt poppet og så få det til at give mening, siger Claus Haugaard.

- Men vi er i en omstilling, og fabrikken i Letland er ny, så vi har alle muligheder for at tage det her med i opbygningen. Det er vigtigt for os, at alle forstår værdierne og efterlever dem, og at vores identitet i huset også er den, vi signalerer udadtil.

Det har været svært at holde fokus på processen omkring at skabe en fælles identitet, men det er vigtigt at holde fast, mener Claus Haugaard.

- Du er nødt til at have en tovholder på sådan et projekt, og vi har hentet hjælp udefra. Ellers kommer du nemt til at lægge det til side for at fokusere på en opgave til en kunde. Det kan ikke anbefales, for det er svært at samle processen op bagefter, siger han.

- Vi har hentet hjælp udefra, og så har vi ansat én til at holde det her i hånden. Jeg er ikke meget i huset, så det er nødvendigt, at der er en til at holde processen i gang. Ellers risikerer du også, at medarbejderne mister respekten for det. De kommer til at tænke, at det har vi prøvet før. Men denne gang har vi taget en strategisk beslutning om, at vi skal igennem en omstilling, og så holder vi fast.