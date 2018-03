Droner kan i sidste ende hjælpe trafikken hurtigere i gang ved større uheld, lyder det fra Fyns Politi, som er første politikreds i landet, der bruger droner i sit arbejde. Men både typen af ulykker og vejret kan sætte begrænsninger.

Fra Fyns Politi nikkes der til et nyligt forslag fra Dansk Erhverv, om at politiet bør bruge droner efter større uheld på motorvejen. Og man ved, hvad man taler om. De fynske betjente har nemlig allerede gjort sig erfaringer, da man som den eneste politikreds i landet er begyndt at bruge droner i eftersøgninger, efterforskninger, større ulykker på motorvejen og mange andre opgaver, hvor overblik fra luften giver mening. Det sker som et led i et pilotprojekt, som køres med rigspolitiet. “ Droner giver endnu større værdi i forhold til at udpege alternative ruter til bilister, opdage følgeuheld og generelt få overblik over hele situationen, har vi erfaret. De ting er mindst lige så vigtige, når vi taler om at få trafikken til at glide igen. Kim Munksgaard, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Udpeger alternative ruter

I sit udspil mener Dansk Erhverv, at droner især kan effektivisere den undersøgelse af uheldsstedet, som ved større ulykker kan trække ud. Og jo, her kan droner bruges som supplement, siger Kim Munksgaard. - Det kan hjælpe indsatslederen med at få det hurtige overblik over ulykkesstedet. Hvor biler holder i forhold til hinanden og den slags. Men det er ikke her, dronerne virkelig viser deres værd: - Droner giver endnu større værdi i forhold til at udpege alternative ruter til bilister, opdage følgeuheld og generelt få overblik over hele situationen, har vi erfaret. De ting er mindst lige så vigtige, når vi taler om at få trafikken til at glide igen, siger Kim Munksgaard.

Vejret kan drille