Fodbold: På søndag klokken 17, når 26. spillerunde i Superligaen fløjtes i gang, skal det afgøres, hvem der skal i nedrykningsspil, og hvem der er i top 6. Men hvad man kun hviskede om i krogene sidste år, bliver der i år talt åbent om i mange sportssektioner, på fodboldfora og blandt fans i hele landet. Nemlig at nedrykningsspillets struktur teoretisk kan tilskynde enkelte klubber til at tabe på søndag. For det kan betyde noget for ens chancer, om man bliver nr. 7 eller 8.

Hos Danske Spil vælger vi at tro på, at alle i Superligaen vil kæmpe til sidste fløjt for at vinde - også i denne runde. Vi har i skrivende stund ikke oplevet noget, der giver grund til at tro andet. Men for en sikkerheds skyld har vi forberedt os på det utænkelige. Det betyder, at inden kampstart overvåger vi alle spil på kampene via vores normale overvågningsværktøjer og i samarbejde med den internationale enhed mod matchfixing GLMS. Der bliver kigget på indskud herhjemme, og GLMS holder os informeret om, hvorvidt nogle af de udenlandske samarbejdspartnere indberetter mystiske indskud på dansk fodbold. På søndag tildeler vi en mand til hver kamp, når de bliver spillet, til særlig overvågning. Ser vores operatører noget mystisk som store odds-ændringer eller store indskud under kampene, kan vi lukke for livebetting med det samme.

Jeg håber, at al snakken om at spekulere i tab kun er snak. At Superligaen stadig efter søndag er en liga uden store matchfixingsskandaler eller planlagte tab. Samtidig skal vi som ansvarligt spilselskab også forholde os til de udfordringer, som Superligastrukturen kan give. Vi har tillid til dansk fodbold. Men vi glemmer ikke kontrollen.