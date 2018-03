Replik: Professor Steen Hildebrandts kronik "Økonomi er andet og mere end bare penge" den 9. marts i denne avis er tankevækkende. Den førte økonomi har medført så store indhug i naturen og naturens ressourcer, at det er ved at være et meget alvorligt globalt problem. Ingen vil i dag - modsat for 50 år siden - hævde, at f.eks. luft og vand er frie goder. Økonomibegrebet skal gøres mere rummeligt og omfatte forbrug af ressourcer og påvirkning af naturen. Blandt nye "økonomiske elementer" nævnes f.eks. sundhed. Uændret adfærd og handlen er ganske enkelt ikke en mulighed! Alligevel er mange økonomer blinde for det, og mange af dem taler om den samme form for økonomisk vækst, som de altid har gjort. Jeg tænker, at mange i journalistikken også har kikkerten for det blinde øje.

Steen Hildebrandts alarmklokke angår kort sagt begrebet "bæredygtighed". Indtænkning af bæredygtighed vinder frem i vores land, men næppe hurtigt nok. Påvirkningen i hverdagen sker i høj grad gennem medierne, f.eks. i avisartikler. Overskrift i denne avis den 17. februar: "Eksperter sat uden for indflydelse, da Medicinrådet afviste dyr behandling". En dreng med sjælden muskelsvindsygdom går glip af behandling. Eksperterne på området er frustrerede, fordi Medicinrådet har fravalgt det rigtigste lægefaglig set.

Medicinrådet er en ny konstruktion, som politikerne har givet beslutningskompetence i disse sager. Prioritering indgår som vægtning - et element, der ikke er populært selv at forestå blandt politikere på sundhedsområdet. Kraftig prioritering er nødvendig. Ellers bryder sundhedssektoren sammen som følge af den umulige opgave at skaffe tilstrækkeligt med penge.

Journalisten bag artiklen siger, at hans job er at vise virkeligheden, som den er i forskellige afskygninger. Det er, som det skal være - eller dog, for virkelighed må afspejles i forhold til bæredygtighed. At tage udgangspunkt i den enkelte patient og nærmest holde rådet som gidsel for manglende behandling er at holde hele sektoren i en osteklokke ude af trit med den bæredygtige virkelighed, som vi skal vænne os til at leve i for at have en fremtid her på kloden. Kære journalister - kom ind i kampen. Skriv jeres artikler med bæredygtigt grundlag for øje. Grædekoneartikler er ikke bæredygtige.