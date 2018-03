Syng - og dit liv bliver et andet

På et plejehjem i Thy sidder Else sammensunket ved et bord. Med panden hvilende mod bordpladen er hun sindbilledet på et menneske, der har givet op. Else er stærkt dement. En ung mand med en guitar kommer ind i lokalet, sætter sig ved Else og begynder at synge "Jeg ved en lærkerede", uden at Else reagerer; men efter fem minutters stille sang og guitarspil sker der noget. Else retter sig op, begynder at markere rytmen med armene og at synge med. I de følgende ti minutter er livet vendt tilbage til Else. Hendes sprog og hendes kontakt med omverdenen er næsten fjernet af demenssygdommen; men sangene fra Elses barndom er en livline ind til hukommelsen. Sangene genskaber en kontakt mellem Else og omverdenen, og det er rørende at se forvandlingen fra et stivnet, opgivende menneske til en glad, syngende kvinde med liv i øjnene.

Den korte film kan findes på nettet og er et af mange Youtube-klip, som fortæller om demensramte, som synger i alle mulige sammenhænge, og på den måde bryder den sygdomsbetingede isolation. Filmene udgør sammen med flere videnskabelige studier et stærkt argument for betydningen af en fælles sangskat og for sang, som en del af skoleundervisningen og af hverdagen. Hvad skal mennesker i alderen 30-50 år synge sammen, når de, gamle og demensramte, sidder isolerede på landets plejehjem? Spørgsmålet knytter an til debatten om kulturens effekter, hvor der er ført bevis for, at man bliver klog af at lytte til Mozart og god til regning af at spille klaver, og at man udsætter sig selv for et styrtebad af lykkehormoner, hvis man synger alene eller sammen med andre.

Med den viden ligger der en forventning til det modne velfærdssamfund om at se kulturlivet som et aspekt af sundhedssektoren, og at se kulturlivet og resten af samfundet som to størrelser, der kan styrke hinanden. Børn elsker at synge, og derfor etableres der nu sangbørnehaver over hele landet i et fint samarbejde mellem kommuner over hele landet, Sangens Hus og Nordea-fonden. Børns syngelyst udspringer naturligvis ikke af et ønske om at være godt klædt på til at modstå demensen, hvis den skulle række ud efter dig. Kommuner over hele landet tager udgangspunkt i børns spontane lyst til at synge, spille og bevæge sig og understøtter med udviklingen af sangbørnehaverne sangen som et fælles sprog, som noget, der er med til at give sammenhæng og livsglæde.

Sang og kultur er ikke levertran. Hvis vi behandler kultur, som noget, der vil være godt for dig på et senere tidspunkt, gør vi kulturen og samfundet en bjørnetjeneste. Kultur får livsforandrende betydning, hvis den bliver del af en hverdagsforandring. Man får ikke nødvendigvis ændret sit liv af at lytte til en Mozart-symfoni; men hvis du har øvet dig dagligt i fem år på et instrument, også sidder i et orkester og spiller med på en Mozart-symfoni, så har musikken sat et aftryk i dig, så du fra da af hører al orkestermusik med andre ører. Hvis du har spillet garagerock som teenager, lytter du med endnu større respekt til Jimi Hendricks-guitarsoloer, for så ved du, hvad der er svært, hvad man selv havde kunnet finde på, og man kan høre, at her, lige her, gør Hendricks noget, som ingen andre har gjort før ham. Alle musikere, amatører som professionelle, har oplevet, hvordan det at tage sit instrument i hånden og begynde at spille kan få arbejdsfrustrationer, den sure ægtefælle og overtrækket på kontoen til at fordampe.

Musikken bliver et referencepunkt i ens virkelighedsopfattelse, og så er det ligegyldigt, om du har haft ny eller gammel musik tæt inde på livet. Nøgleordet i denne overvejelse er "hverdagsforandring". Vi lever i en stadig mere digitaliseret hverdag, og vi har brug for kulturen som en livline til virkeligheden, stofligheden og sanseligheden. Vi kan supplere Hartvig Frisch' udsagn om at "kultur er vaner" med et ønske om at sikre at kultur er hverdag.