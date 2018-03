Konkurs

Fredericia: Udlejningsvirksomheden Festmesteren, der holder til på Calvinsvej 17, er erklæret konkurs.

- Det er sket på baggrund af en begæring fra indehaveren selv, fortæller kurator Steen Jørgensen fra advokatfirmaet Trolle.

Konkursen er sket ved et dekret afsagt af retten i Kolding den 28. februar. I øjeblikket arbejder kurator på at realisere aktiverne i virksomheden og skabe det fulde overblik over kreditorerne. Kurator Steen Jørgensen fortæller, man vil forsøge at sælge udlejningsdelen i virksomheden.

- Vi håber på at kunne få overdraget konkursboet til nogle, der vil videreføre det og overtage de ordrer, som ligger fremover. Det er eksempelvis konfirmationer. Men det kræver, at køber melder sig relativt hurtigt på banen, siger Steen Jørgensen.

Indehaver af Festmesteren er Palle de Place, der overtog virksomheden i 2013 fra tidligere ejer Birger Dyrby. Festmesteren blev etableret i 2006.