Hold så op med at blåstemple fundamentalister

Ekstremister: I mine teenageår boede jeg i en lille by ved Holbæk hvor Jehovas Vidner ganske ofte kom forbi og ringede på. Den meget flittige aktivitet netop her, skyldes nok at sektens hovedkvarter lå lige ude ved siden af gymnasiet ikke langt derfra. Jeg har, fra jeg var ca. 13 år gammel, således ofte oplevet, at have disse personer stående i døren eftermiddage, hvor jeg var alene hjemme. Her kunne de finde på at tale "på" mig om deres religiøse overbevisning i halve timer, med den på ingen måde skjulte agenda at inspirere mig til at se lyset. Jeg lærte hurtigt, at de ikke lige var til at ryste af og husker en dag, hvor jeg i mit stille sind besluttede, at jeg ikke længere magtede at holde vores store og yderst kærlige, men grænseoverskridende irriterende hop-op-ad-alle-mennesker-konstant hanhund tilbage længere. Det gav den ønskede effekt - de gik - og for en gangs skyld uden at jeg måtte anstrenge mig med at finde modargumenter til deres forkyndelse.

Når Jehovas Vidner i dag, hvor jeg har egne børn, af og til kommer og ringer på, bliver de sendt afsted igen med meget klar besked om, at det er helt uacceptabelt, at de på den måde kommer fremturende med deres forsøg på udbrede religiøs fundamentalisme i vores private hjem. Heldigvis er sekten alment anset for at være isoleret og ekstrem. Og hører vi fra den i medierne, handler det gerne om medlemmer af sekten, for hvem det er heldigvis lykkedes at bryde ud.

Anderledes er det åbenbart med ekstreme muslimer i dagens Danmark. Helt aktuelt med gruppen "Kvinder i Dialog", der hyllet fra top til tå i niqabens underlige og fremmedartede gevandter, turnerer land og rige rundt og indgår i "dialog" med - nå ja, måske ikke lige med Gud - men i hvert fald med hvermand. De er blevet budt velkommen af en række folketingspolitikere fra venstrefløjen på Christiansborg, har fået taletid hos en mikrofonholder i bedste sendetid i DR's Aftenshowet, og som sidste skud på stammen har de niqabklædte kvinder været inviteret til et arrangement for eleverne på Ryslinge Efterskole.

Formålet her var blandt andet "at få nogle nye vinkler i debatten, der ikke er blevet hørt nok". De niqab-klædte blev "modtaget af de mest imødekommende elever og undervisere og resultatet var en yderst givende aften". På en lille video fra arrangementet spørger en elev om det dog ikke er træls og irriterende at rende rundt med det dér for ansigtet. Svaret er, at det kun er irriterende, hvis man kommer til at spilde karrysovs på niqab'en, for så kan man lugte karry resten af dagen. Alle ler.

Men både folketingspolitikerne, DR og Ryslinge Efterskole svigter de unge, når de ikke sender Kvinder i Dialog på porten med besked om, at det er helt uacceptabelt at rende rundt og udbrede islamisk fundamentalisme og islams undertrykkende kvindesyn i Danmark. Danske børn og unge skal ikke lære, at tildækning af kvinder bare er en måde at leve på, som kan være ligeså god som enhver anden. Både hijaber, niqaber og burkaer viser, at bæreren enten er tro over for islams religiøse og uforanderlige love og regler, hvor kvinder er underlagt mænd, eller er blevet påtvunget tildækningen. For mange piger og kvinder rundt omkring i verden - og sågar lige her i Danmark - er det forbundet med store personlige omkostninger og fare at smide hovedbeklædningen. At Kvinder i Dialogs danmarksturné er en direkte hån overfor disse piger og kvinder er én ting. At voksne i Danmark - lærere, mediefolk og folketingspolitikere - blåstempler dialog med eller direkte inviterer børn og unge til tolerant dialog med disse religiøse fanatikere er en anden - og er et svigt af dimensioner.

Vi er mange, der ikke kan eller vil tolerere islamisk tildækning af piger og kvinder. Og det skyldes ikke fordomme baseret på uvidenhed. Det skyldes derimod sund fornuft baseret på viden og andres dyrekøbte erfaring.