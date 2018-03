De offentlige arbejdsgivere lockouter for mange, for voldsomt, mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Det var en fejl, at De Radikale i KL's bestyrelse for nylig støttede kommunernes omfattende lockout af de ansatte i de offentliges overenskomstforhandlinger.

Det mener De Radikales leder, Morten Østergaard.

Han tager også afstand fra Thorning-regeringens indgreb i 2013 i lærernes konflikt. Da sad han selv i S-R-SF-regeringens centrale koordinationsudvalg.

- Der er sket en eskalering af konflikten i den seneste uges tid. Fra De Radikales side synes vi, at lockoutvarslet var for tidligt og for voldsomt, siger Morten Østergaard.

- Jeg undrer mig også over, at centrale aktører blandt de offentlige arbejdsgivere har så travlt med at skælde ud på de offentligt ansatte. Når der er brug for, at de mødes med de offentligt ansatte og finder et kompromis.

Spørgsmål: - Men stemte De Radikales borgmester i Rebild, Leon Sebbelin, ikke for lockouten i KL's bestyrelse?

- Vores repræsentant i KL's bestyrelse har ændret sit signal efter en drøftelse med sine Radikale gruppefæller. Jeg er meget enig med dem i, at det var for tidligt og for voldsomt et varsel. Det gælder også regionerne, siger Morten Østergaard.

Lovindgrebet fra 2013, L409, er et af stridspunkterne i de offentlige overenskomster, hvor der er varslet lockout og strejker. Forhandlingerne er gået i hårdknude og i øjeblikket forhandles der i Forligsinstitutionen.

L409 fjernede lærernes forberedelsestid. Loven sluttede regeringsindgrebet efter knap fire ugers lockout. Samtidig forhandlede Thorning-regeringen en skolereform, hvor lærernes arbejdstid blev ændret.

Morten Østergaard afviser, at han ødelægger den danske model ved at tage parti i en faglig konflikt. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kritiserer i det socialdemokratiske medium piopio.dk andre politikere for at blande sig i konflikten.

- Intet ligger mig mere fjernt end at underminere den danske model. Derfor er der behov for at få en overenskomst frem for det lovindgreb, som Mette Frederiksen fremlagde for den regering, vi begge var en del af, siger Morten Østergaard.