Vores kære mand, far, svigerfar og bedstefar, Eli Mogens Duus Hansen, er død.

Eli Mogens Duus Hansen er den midterste i en børneflok på fem. Født 26. december 1940 i Gærup en stormfuld vinterdag, hvor hans far måtte trodse kulden på cyklen uden handsker fra Espe til Gærup for at se sin nyfødte søn.

I 1949 flyttede han med sin familie til Millinge, hvor hans forældre drev en bagerforretning. Her blev der hjulpet til med stort og småt såsom udbringning af brød. Derfor var det også naturligt, at han blev uddannet bager/konditor.

Efter endt uddannelse aftjente han værnepligt i Holstebro, hvor han mødte sit livs kærlighed Lissa Skalshøj Christensen, senere gift Lissa Skalshøj Hansen. De blev gift i 1962.

Med en fælles drøm om at få deres eget bageri rejste de til Canada i 1962 for at skaffe midler til at realisere deres drøm. To et halvt år senere rejste de tilbage til Danmark, hvor de åbnede bageri i Svendborg på Høje Bøge Vej. Her fik de deres første datter Lone Skalshøi Duus Hansen.

Bageriet gik strygende, men pga. dårligt bentøj måtte han skifte erhverv til fængselsbetjent med ansættelse i Herstedvester og senere i Renbæk. I 1974 bliver han tilbudt en stilling som vagtmester på det nyopførte fængsel i Ringe.

I Ringe bosatte han sig med familien. Her fik han i 1976 endnu en datter Linda Skalshøj Duus Hansen. Han arbejdede i en kortere periode i fængslet på Søbysøgård. I 1993 sluttede han på Ringe Statsfængsel som ledende overvagtmester, da han fik tilbudt en stilling som leder af Lunde Kursuscenter, hvor han var de sidste 10 år, inden han gik på pension i 2003.

Han har alle dage været en engageret, ihærdig og trofast person sprudlende af optimisme og godt humør. Familien betød meget for ham, i alt hvad han foretog sig.

Han var med på sjove og spændende ideer. Hans glæde for dyr og naturen var stor, hvilket også har gjort, at der har været dyr tilknyttet hjemmet i Ringe til glæde for mange. Han har i øvrigt brugt megen tid på renovering og udlejning af ejendomme.

Han nåede at få seks børnebørn, hvortil han viste stor kærlighed. De har alle seks fået mange minder for livet, ikke mindst gennem årlige traditioner såsom fælles juletræ og friluftsspil. Vores kærlighed er gensidig og upåvirkelig af døden.

I de senere år har han været ramt af sygdom. Det har været ham en stor glæde at modtage al den professionelle hjælp og varme omsorg, han har haft brug for, så det har været muligt at blive hjemme omgivet af sin kærlige familie og gode venner. Uden denne havde vi ikke haft ham så længe.

Bisættelsen finder sted den 20. marts i Ringe Kirke kl. 14.

Æret været Eli Mogens Duus Hansens minde.