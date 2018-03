Fredericia: I 2017 roede Fredericia Roklubs medlemmer i alt 40.410 kilometer fordelt på 110 aktive roere.

Det blev klart på generalforsamlingen, hvor ungdomsroeren Amalie Kiær modtog en guld-åre som tegn på, at hun i 2017-sæsonen blev klubbens flittigste roer med 2608 roede kilometer.

Andre 13 roere blev hædret med en sølv-åre for hver at have roet mere end 1.000 kilometer på vandet. For første gang blev der endvidere uddelt et særligt hæderstegn til fire roere, der i årets løb hver har roet mere end 1.000 kilometer i romaskine på landjorden.

36 af klubbens medlemmer har gennemført DGIs idrætsmærke-prøve, der består dels af roture på henholdsvis 1000 og 2000 meter og 20 kilometer.

Ved generalforsamlingen trådte rochef Steen Houborg ud af bestyrelsen. Han blev afløst af Carsten Medom Madsen. Der var genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer, næstformand Anette Conradsen, kasserer Finn Grønborg og materielforvalter Søren Beder.

Søndag 8. april tager Fredericia Roklubs medlemmer hul på en ny sæson med standerhejsning klokken 11 ved klubhuset på Østerstrand. /EXP