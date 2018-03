Ishockey: De økonomiske udfordringer i Odense Bulldogs har fået ishockeyklubben til at sige farvel til holdets mest markante spiller. Den canadiske topscorer Dale Mitchell har spillet sin sidste ligakamp for Odense Bulldogs.

De økonomiske udfordringer kombineret med ligaens regler om lønloft gør, at der er trængt med plads i lønbudgettet til næste sæson, hvilket har været medvirkende til beslutningen, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg har virkelig nydt mine fire år i Odense. Jeg har mødt en masse gode mennesker og holdkammerater. Min familie og jeg har altid været behandlet godt, og vi er så heldige at kunne kalde Odense for vores søns fødeby, siger Dale Mitchell i pressemeddelelsen.

I slutningen af september fødte Dale Mitchells canadiske hustru Jaclyn sønnen Benjamin i Odense.

Dale Mitchell har i sine fire sæsoner i Odense spillet 215 kampe og lavet 284 point, heraf 116 mål og 168 assister.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kunne hjælpe Odense til et mesterskab, men jeg vil aldrig glemme opbakningen, jeg har fået i min tid her. Jeg vil gerne takke administrationen, trænerne og materiale-folkene for at gøre det let at fokusere på hockey. Også mange tak til alle fansene - jeg vil aldrig glemme jer, siger Dale Mitchell.