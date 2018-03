Svendborg: Igen i år vil det være muligt at tage sig en forfriskning til noget god musik på Lille Torv i Svendborg.

Tiltaget sommermusik, der har sørget for fredagskoncerter henover sommermånederne, modtager 50.000 kroner fra puljen De frie Kulturmidler. Det har Kultur- og Fritidsudvalget godkendt på dets seneste møde.

Jens Holgersen, der står bag tiltaget, glæder sig over tilskuddet, der primært går til dækning af honorar til musikerne.

- Jeg er glad for, at de stadig vil trække på min hjælp til at lave musik, siger Jens Holgersen.

Musikarrangøren indrømmer dog, at han gerne have set beløbet være større og havde oprindeligt ansøgt kommunen om 140.000 kroner.

- De 50.000 kroner er et signal om, hvor meget musik kommunen vil have på torvet, da konceptet er, at jeg kan lave musik for de penge, der bliver bevilget. Så hvor jeg før kunne lave 13-14 koncerter, lå jeg sidste år på syv stykker, forklarer han.

- Det giver også den udfordring, at det er sværere at hente større navne herned, ligesom det ikke kan blive til de store orkestre, som har fem-seks musikere, men rettere dem med to-tre musikere, siger Jens Holgersen, der fortæller, at han tidligere også har fået et tilskud fra Fynske Bank til arrangementerne.