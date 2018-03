Det bekymrer udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), at der tilsyneladende findes folk, som har angivet personer med adresse i Danmark til Tyrkiet.

Men man kan endnu ikke konkludere, at der findes angiveri i Danmark.

Det siger han under et samråd. Emnet er kommet på dagsorden efter kupforsøget i Tyrkiet i juli for to år siden, hvor flere hundrede blev dræbt.

- Jeg bliver naturligvis urolig og bekymret, når jeg hører, at danske borgere føler utryghed og frygter at blive angivet på grund af deres politiske tilhørsforhold og meninger, siger han.

Senest er tre personer med adresse i Danmark blevet sigtet for angiveri til Tyrkiet. Men udenrigsministeren ønsker ikke at kommentere den sag.

- Det er samtidig vigtigt, at vi ikke foregriber sagernes udfald. Nu må vi afvente og se, om sigtelser fører til tiltale og domfældelser, siger han.

De tre personer er sigtet for at have angivet danskbosatte politiske modstandere af styret i Tyrkiet til den tyrkiske regering. De tre bliver tiltalt for "den milde spionparagraf" 108 i straffeloven.

Paragraffen dækker over forhold, hvor en person har hjulpet et fremmed efterretningsvæsen med "at virke inden for den danske stats område".

Udenrigsministeren understreger, at Danmark støtter, at Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU afbrydes permanent.

- Det er en meget stærk markering, siger Anders Samuelsen.

Han fremhæver, at han løbende har snakke med nabolande om situationen i Tyrkiet, hvor han ser en negativ udvikling inden for "menneskerettigheds- og retsstatsområdet".

Han kan ikke konkludere, at der foregår angiveri i Danmark, men følger sagerne nøje.

- Regeringen ser med stor alvor på sagerne om angiveri og forlydender om ulovlig registrering af oplysninger om borgere i Danmark baseret på politisk tilhørsforhold, siger udenrigsministeren.