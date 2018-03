For syv år siden købte en fysiklærer på Ida Holsts Skole i Svendborg en burger, fordi hun ville lade eleverne studere forrådnelsesprocessen. Det gik ikke efter planen.

Svendborg: Hvordan underviser man børn i, hvad der sker, når noget rådner op? Det spørgsmål stillede fysiklærer Karen Dichmann sig selv, og svaret lå lige for. - Jeg købte en burger i McDonalds, fordi det er noget, børnene spiser, fortæller Dichmann. Det er torsdag morgen, og vi er på Ida Holsts Skole i Svendborg, fordi vi er faldet over overskriften "7 år, nul mughår" og et tilhørende foto af en hamburger i skolens blad. Og ja, det er den selvsamme burger, som blev indkøbt til undervisningen i februar 2011.

Intet skete

Decideret appetitlig ser den vel ikke ud, men omvendt er den ikke muggen. Og det er overraskende. - Vi skar den over i to dele og satte den ene halvdel oven på et skab og den anden på et fugtigt stykke papir i stænkskabet for at undgå, at der blev rørt for meget ved den. Forventningen var, at i hvert fald den halve burger på det fugtige papir ville rådne, men det skete ikke. Begge tørrede bare ind, siger Karen Dichmann, der har taget fire elever med ind i fysiklokalet. Niårige Liv Brink Larsen og den jævnaldrende Mathias Eddie Christensen er blandt dem, og de har gjort sig nogle tanker om den vindtørre fødevare. - Den er sej. Den er gammel og ser sjov ud, siger Mathias, som dog oplyser, at han ikke har lyst til at spise den. Det har Liv heller ikke. - Den er jo hård. Det er mærkeligt, at den ikke rådner, funderer hun.

Nok en burger kom til

De to er ikke alene om at være fascineret af burgeren. I 2015 købte investerede en klasse også en 10'er i en burger, og et løft på overbollen viser, at der faktisk er lidt mug i midten af den. - Formentlig fordi den ikke er skåret over og derfor ikke har fået så meget luft i midten, siger Karen Dichmann, der har et bud på, hvorfor råddet har så svært ved at få fat. - Måske er det, fordi der er meget sukker i bollen. Det konserverer, siger fysiklæreren, der til gengæld ingen forklaring har på, at kødet ikke er rådnet. Og i øvrigt understreger, at hun ikke har et horn i siden på McDonalds. - Vi har også lavet andre forsøg med ting, der rådner, siger hun.

McDonalds i undervisningen

Men der er nu alligevel noget dragende over den amerikanske burgerkæde. De to 6. klasseelever Marius Schow og Ivan Toft Rasmussen er også i fysiklokalet, og de fortæller, at de har fået lov til frit af vælge, hvilke forgængelige fødevarer de vil bruge i et forsøg. Og at de begge har valgt mad fra McDonalds. - Vi skal lave forsøg med McNuggets (paneret kylling, red.). Det har vi valgt, fordi det er det eneste McDonalds-mad, vi kan lide, og fordi der er så mange, der siger, at det ikke er rigtig mad, siger Marius, og Ivan oplyser, at også hans gruppe er gået McDonalds-vejen. - Vi vil købe nogle pommes frites i McDonalds og lave nogle selv, og så vil vi se, hvilke der rådner hurtigst, siger den 12-årige dreng, der ikke forventer, at hans egne pommes frites vil stå distancen. - De rådner nok først. Jeg tror, der er sukker i dem fra McDonalds, siger han.

Æresplads til burgeren