- Jeg var meget overrasket, fordi det er min oplevelse, at sygehusvæsenet på Ærø ikke er noget, man har tænkt sig at røre ved lige nu, siger han og henviser til regionens budgetforlig for 2018.

Svar til politikerne I midte af februar modtog en række patienter på Ærø et brev fra OUH om, at det gynækologiske ambulatorium på Ærø Sygehus lukker. Det fik regionsrådsmedlem Morten Brixtofte Petersen (RV) til at sende en række spørgsmål til administrationen i Region Syddanmark. Han spurgte blandt andet: "Er det korrekt, at gynækologisk ambulatorium på Ærø lukker, og i givet fald hvorfor?"Regionens svar på spørgsmålet, sendt i en mail til alle regionsrådsmedlemmer, lød: "Nej det er ikke korrekt, at det gynækologiske ambulatorium på Ærø lukker. Det er dog korrekt, at der er blevet sendt et brev til de patienter, der er i et forløb på det gynækologiske ambulatorium på Ærø, om at ambulatoriet lukker, og at patienten afsluttes, og skal kontakte egen læge med henblik på at drøfte det videre forløb. Det er en fejl, at patienterne har fået denne besked, hvilket naturligvis er dybt beklageligt. De patienter, der har modtaget dette brev, kontaktes af OUH, og får oplyst, at de fortsat kan blive tilset på det gynækologiske ambulatorium på Ærø."

Ærø: De patienter, der har været henvist til gynækologisk ambulatorium på Ærø Sygehus, fik i midten af februar et brev ind ad postkassen med en besked om, at ambulatoriet lukker. Den besked fik Ærøs regionsrådsmedlem Morten Brixtofte Petersen (RV) til tasterne, og nu oplyser Region Syddanmark, at brevet var en fejl.

I regionens svar på Morten Brixtofte Petersens mail, der sendt til alle regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark, står der, at det er en fejl, at patienterne har fået besked om, at ambulatoriet skulle lukke, og at det "naturligvis er dybt beklageligt."

Her står der blandt andet, at "målet (for sundhedstilbuddene på Ærø, red.) er gennem tæt samarbejde og samordning af sundhedstilbuddene på øen, at få endnu bedre og mere sundhed inden for de nuværende økonomiske rammer".

Grunden til, at regionen vurderer, at der er tale om en fejl, er, at "der i så fald ville være tale om en serviceforringelse for borgerne. Ændringer i serviceniveau for patienter og borgere kræver politisk stillingtagen," står der i mailen.

Morten Brixtofte Petersen er lettet over, at det var falsk alarm, men sagen bekræfter ham i, man skal være på vagt overfor serviceforringelser i de regionale sundhedstilbud på Ærø.

- Jeg er meget tilfreds med at få at vide, at det er en fejl, og at det ikke bliver lukket. Men det giver da anledning til nogle spekulationer om, hvad der foregår. Men det afgørende for mig er, at man administrativt ikke slipper af sted med at lave forringelser, uden at vi bliver hørt politisk, siger Morten Brixtofte Petersen, der mener, det er vigtigt at holde fast i, at hvis det skal være attraktivt at bo sådan et sted som Ærø, så skal man have så mange offentlige servicetilbud på øen som muligt.

- Og det ville være rigtig tragisk, hvis noget, der fungerer godt, pludselig forsvinder. Det er stik imod de intentioner, der ligger i tankerne om at få et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgerne, siger han.