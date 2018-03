Ghettoer: Regeringen vil anvende 12 milliarder af Landsbyggefondens midler til finansiering af en eventuel lovpakke omkring ghettoer.Det er helt forkert, at lejernes penge bruges til finansiering af fejlslagen integrationspolitik gennem årene med skiftende regeringer, så derfor, Lars Løkke, må du finde 12 milliarder et andet sted.

Det bliver samtidig helt umuligt med en rest på ni milliarder at finansiere de næste otte års renoveringer fra 2019 til 2026 - det svarer til godt en milliard pr. år.

På den måde får hr. og fru Danmark udskudt renoveringsprojekter, som har helt afgørende betydning for deres livskvalitet.

Husk, at de projekter, som Landsbyggefonden støtter, blandt andet er bekæmpelse af skimmelsvamp, bekæmpelse af påvirkning af miljøgifte, bedre tilgængelighed for ældre og handicappede f.eks. elevator eller udskiftning af klimaskærm.

Holder man et renoveringsniveau på godt 1 milliard årligt i 8 år, vil det i praksis betyde, at beboere, som selv har sparet op til renoveringen over huslejen via Landsbyggefonden, må se i øjnene, at regeringens prioritering af de udsatte områder, vil medføre, at der ikke er midler til de mest nødvendige renoveringer inden for en overskuelig årrække.

Så, derfor regering hold fingrene fra Landsbyggefondens penge.