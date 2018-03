Hørepatienter

Trods stort fokus og millioner til området har Region Syddanmark stadig de længste ventetider i landet for patienter, der skal have undersøgt deres hørelse. Det er helt vildt alarmerende, siger medlem af sundhedsudvalget i regionen Villy Søvndal (SF).

Ventetid: På trods af flere års fokus og millionindsprøjtninger til høreområdet, så går der stadig meget lang tid, før hørehæmmede i Region Syddanmark får gennemført en undersøgelse.

Nye tal viser, at hvis man bor i Esbjerg-området, så skal man vente 13 måneder på en høreundersøgelse, mens ventetiden for patienter tilknyttet Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital overskrider to år. Det er på trods af, at Region Syddanmark de sidste år har haft stort fokus på området og siden budgetforliget i 2017 har haft et mål om at nedbringe ventetiden til kun tre måneder.

Regionsrådet brugte således 9,4 millioner kroner i foråret 2017 på at etablere en regional høreklinik i Sønderborg, som havde til formål at aflaste de resterende klinikker i landsdelen. Det skulle ske ved at visitere hørehæmmede patienter fra de eksisterende, belastede klinikker til Sønderborg, men det er ikke sket i tilstrækkeligt omfang.

Villy Søvndal (SF), der er medlem af sundhedsudvalget i Region Syddanmark, kalder tallene katastrofale.

- Tallene er helt vildt alarmerende, og det kræver handling nu. Derfor skal vi diskutere det på sundhedsudvalgsmødet på tirsdag. Man kan gøre forskellige ting ved det - blandt andet fjerne det loft, regionen har over, hvor mange høreapparater, der må tildeles om året, siger han.