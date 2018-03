Politiker føler sig verbalt forulempet og truet af Lars Overby, indehaver er reklamefirmaet Track One fra Odense.

- Knep dig selv. Sådan lyder det ordret i en mail dateret 12. marts fra reklamemanden Lars Overby, indehaver af firmaet Track One i Odense, til Nyborgs viceborgmester Carsten Kudsk (DF). Lars Overby er af mange kendt som en af bagmændende bag den omstridte lysreklame på Fisketorvets højhus. Mailen er sendt som en udløber af sidste års kommunalvalg, hvor Carsten Kudsk havde bestilt påsætning af et logo på den bil, han skulle bruge som reklamesøjle i valgkampen. “ Jeg har ingen kommentarer til journalister. Det ved du. Så kan du have en god dag. Lars Overby, direktør, Track One - Jeg har aldrig prøvet noget lignende, aldrig, lyder det fra Carsten Kudsk, der ellers er vant til, at tonen i politik kan være hård, ikke mindst på udlændingeområdet. Politikeren, der er viceborgmester i Nyborg, fortæller, at uenigheden, som affødte ordene fra Lars Overby, omhandler et beløb i størrelsesordenen 350 kroner. Lars Overby mener, fremgår det af mails, Carsten Kudsk har ladet avisen se, at han og Track One er berettiget til at opkræve beløbet, mens Carsten Kudsk mener, at beløbet uberettiget er lagt oveni regningen. Samlet er der tale om en regning på 4558,13 kroner - inklusive de cirka 350 kroner, der er til debat mellem parterne. “ En ting er den grove måde, han skriver på. Det kan jeg godt overleve. Men at han begynder at true med, at han vil svine mig til overfor hvem og hver mand. Det overrasker mig Carsten Kudsk, (DF), viceborgmester

Truer med tilsvining

Ud over den kontante indledning på mailen, skriver Lars Overby også følgende: "Jeg skal gøre ALT der står i min magt for at svine dig til ude i den store verden." Og det er den trussel, der har fået Carsten Kudsk til at offentliggøre mailen på Facebook for at imødegå, hvad Lars Overby måtte rende rundt og sige om politikeren til andre. - En ting er den grove måde, han skriver på. Det kan jeg godt overleve. Men at han begynder at true med, at han vil svine mig til overfor hvem og hver mand. Det overrasker mig, siger Carsten Kudsk, der kalder reklamedirektørens fremfærd "en meget voldsom reaktion over en meget lille strid om et mindre beløb". - Det kunne have været løst ved, at han f.eks. havde sagt: Ok, vi misforstod hinanden. Lad os slå halv skade, mener Nyborg-politikeren.

Lars Overby: Taler ikke med journalister