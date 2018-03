Det store kulinariske arrangement Fynske Fristelser bliver ikke til noget i år. Bestyrelsen erkender, at det ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt med nye folk til at drive projektet videre og løfte det til et højere niveau.

Faaborg: Der bliver ikke nogen gentagelse af de seneste års store augustweekend, hvor Faaborg er eksploderet i Outdoor Sydfyn og Fynske Fristelser på én og samme weekend.

Fynske Fristelser bliver ikke til noget i år. En enig bestyrelse har besluttet at nedlægge foreningen Fynske Fristelser. Det sker, efter at foreningen det seneste år har forsøgt at lokke nye kræfter til for at hjælpe med at løfte Fynske Fristelser til det næste niveau - dog uden held.

- Vi har haft nogle fantastiske år, hvor vi med Fynske Fristelser har fået sat fokus på de lokale producenter, og alle de kulinariske oplevelser, som vores område har at byde på. Men vi må også bare være realistiske og se i øjnene, at vi lige nu ikke har hverken de økonomiske eller menneskelige ressourcer til at løfte Fynske Fristelser til det niveau, det fortjener. Vi har forsøgt at få nye, friske kræfter til, for at kunne løfte foreningen til et økonomisk bæredygtigt niveau, men det har desværre ikke vist sig muligt. Og det er det, vi nu tager konsekvensen af, fortæller Henning Wiesinger, der er formand for Fynske Fristelser.

Også Mads Holdgaard, der siden 2012 har været ansat til at drive foreningen, er ærgerlig over at måtte kaste håndklædet i ringen, men erkender samtidig, at der lige nu ikke er det nødvendige fundament for at drive foreningen videre.

- Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når man er nødt til at nedlægge en forening, men vi er også nødt til at være realistiske. Og i dette tilfælde har vi desværre måtte sande, at vi hverken har de økonomiske eller menneskelige ressourcer til at fortsætte. Fynske Fristelser har tidligere holdt en pause, og jeg håber at nogle vil genoplive Fynske Fristelser på et senere tidspunkt, siger Mads Holdgaard.

Nyheden om, at Fynske Fristelser lukker, slap ud på generalforsamlingen i Shopping Faaborg mandag aften, da et spørgsmål fra salen lød, om der var planer om at holde åbent i butikkerne under sommerens Fynske Fristelser.

Her så Shopping Faaborg-formand Lars Jensen sig nødsaget til at sige:

- Vi har lige for en time siden fået at vide, at Fynske Fristelser ikke bliver til noget, fordi de mangler folk til bestyrelsen.