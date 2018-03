Røde tage, er det alt?

Kerteminde by er for rigtig mange kendt som "Byen med de røde tage". Men er det virkelig kun det vi vil kendes som?

Kerteminde by og i det hele taget Kerteminde Kommune kan så meget andet end blot at være "Byen med de røde tage" - så lad os dog markedsføre os det hele.

I Kerteminde by er der både et Fjord & Bælt Center, Johannes Larsens museet, en golfbane i verdensklasse, en af Fyns bedste minigolf baner, to dejlige ishuse, en masse frivillige foreninger, der er skov og strand og så meget andet godt. Min pointe er, at vi i Kerteminde by og ikke mindst i Kerteminde kommune har så meget at byde på, så hvorfor skal vi "kun" være kendt som "Byen med de røde tage".

I flere andre danske byer er det lykkedes at have en "gammel bydel" og samtidig bygge nyt, uden at det har været til gene for byens udvikling, nærmere tvært i mod, fordi tilflyttere ofte også skeler til, at den kommune, man gerne vil flytte til, tør noget og udvikler sig.

Jeg er helt med på og enig i, at vi i Kerteminde Kommune har flere steder, som byder på bevaringsværdige huse og bygninger - og dem skal vi passe på.

Det jeg ikke er helt enig i, er at vi ikke kan bygge moderne eller anderledes, bare fordi vi har disse bevaringsværdige huse og bygninger og er kendt som "Byen med de røde tage". Jeg ser det som et udviklingspotentiale og en mulighed for Kerteminde Kommune at tiltrække nye borgere som måske gerne vil bo i noget andet end det, der pt. er muligt i Kerteminde.

Og så vil der jo altid være en debat om, hvad man kan lide, hvad man ikke kan lide, og hvad man betragter som "en øjenbæ". Vi er heldigvis forskellige og hurra for det, for ellers ville verden være et meget kedeligt sted at bo. Så lad os derfor også give plads til det, som nogle ville kalde "en øjenbæ", og andre ville kalde for "ny moderne" og hilse tilflyttere velkomne til vores kommune - i ved: "Den kommune, hvor der er så dejligt at bo".

PS: Nej, jeg bor ikke i Kerteminde by, men det kunne jeg have gjort, hvis ikke lokalplanerne for det område, hvor jeg gerne ville bo, ikke havde været så "strikse"...Og ja, jeg mener godt, jeg må have en holdning til udviklingen af en af kommunes byer, selvom jeg bor i en anden...