Debat: Udligningen splitter kommuner

Læserbrev: I øjeblikket er der igen en krig mellem rige og fattige kommuner om den kommunale udligning - altså at de rigeste kommuner betaler til de mindre heldige.

I Dansk Folkeparti mener vi, at det nuværende system er kompliceret, uigennemskueligt og meget bureaukratisk. Derfor ønsker vi en mere retfærdig og forenklet kommunal udligning.

Den fremtidige udligningsreform skal sikre et ensartet serviceniveau for vores velfærdsydelser. Den skal sikre, at uanset hvor du bor i landet, skal du have mulighed for at få den rette hjælp, den samme ældrepleje, den samme høje faglighed til vores børn i skoler og institutioner. I øjeblikket flytter den kommunale udligning 17 milliarder kroner fra rige til fattige kommuner om året.

I Dansk Folkeparti ser vi gerne en model, hvor alle betaler den samme procent i kommunalskat. Summen, der kommer ind, fordeler man så til kommunerne efter deres demografi. Det er vigtigt, at kommunerne har en indtægt, der svarer til de udgifter, man har til for eksempel ældre og børn.

Det er ikke rimeligt, at de ældre skal tænke over, hvor i landet de får den bedste pleje, når de ikke længere kan bo i eget hjem. Uanset hvor man bor skal kommunerne tilbyde den samme service.