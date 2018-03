Læserbrev: I vore bestræbelser på at finde nye veje i styringen af de offentlige budgetter, lader vi os forlede til at tro, at vi kan drage direkte sammenligninger med den private sektor.

Mit anliggende er, at vi undervejs i disse forsøg på nye styringsformer også har overtaget en terminologi fra erhvervslivet, som i hvert fald må anfægtes.

Jeg synes, der er grund til at være opmærksom på og bekymret for, hvad det holdningsmæssigt kan føre til, når vi fjerner mennesket og erstatter det med "produktet".

Det er som en snigende sot. Vi mærker den næsten ikke. Symptomerne er heller ikke entydige, men forløbet klart epidemisk. Vi jonglerer med begreber som produktivitet og effektivitet i målelige størrelser, og skønt de ikke umiddelbart kan overføres på den offentlige sektor, opfattes de allerede som acceptable.

Vi anvender betegnelser som "råmaterialet", når vi faktisk mener elever, "produktet" om visse ydelser, "patientmassen" når vi taler om syge, og "klientellet" når vi taler om mennesker henvist på vores hjælp. Vi taler fast og sikkert om "arbejdskraften" og "den produktive alder", som også er arvede ord fra erhvervslivet. Nogle få eksempler af mange.

Men det er ikke jern, stål, træ og marcipan, vi taler om, men levende mennesker, afhængige af politikere og embedsmænd/-kvinders indsats.

Jeg vil med et neddæmpet udtryk kalde det for afstumpet at tale om og anskue disse mennesker som "produkter". Det gør vi allerede bevidst eller ubevidst, og jeg ved ikke, hvad der er værst, men at det er en farlig tendens. Sidst er flere statslige organer begyndt at indlede deres henvendelse til os med kære, efterfulgt af fornavn. Lige så slemt.

Det kræver nok en ekstraordinær anstrengelse at få disse misfostre af ord fjernet fra papirer og fra vort daglige fælles sprog.

Vi skal alligevel gøre forsøget.